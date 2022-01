RETROSPECTIVA: Ações estruturantes do Governo do Maranhão na região dos Lençóis potencializam um dos lugares mais bonitos do Brasil

Ponte sobre o rio Alegre foi inaugurada em agosto de 2021 e faz parte dos investimentos do Governo do Maranhão na região dos Lençóis (Foto: Gilson Teixeira)

Não são poucos os sites e revistas especializadas em turismo que apontam o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses como um dos lugares mais bonitos do Brasil. Em 2019, por exemplo, o jornal Estadão fez um levantamento sobre os melhores destinos do mundo e colocou os Lençóis em 4º lugar, à frente do Japão, Islândia e Egito. Peru, Croácia e Porto, em Portugal, lideraram.

Um dos argumentos é que as novas estradas que servem como porta de entrada dos Lençóis impulsionaram o número de turistas. Na época, o Governo do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), estava inaugurando a MA-315, entre Barreirinhas e Paulino Neves, com investimento de mais de R$ 9 milhões.

A obra tem sua importância turística pois faz parte da Rota das Emoções, circuito que passa pelo litoral do Maranhão, Piauí e Ceará. Mas também melhorou a qualidade de vida dos moradores da região, pois com a pavimentação a distância entre as duas cidades diminuiu de 3 horas para 30 minutos.

Com o avanço da vacinação e a retomada do turismo, as dunas maranhenses mais uma vez ganharam destaque na imprensa. Levantamento divulgado em julho deste ano pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), que responde por cerca de 90% das viagens de lazer negociadas no País, apontou que o Parque dos Lençóis teve um crescimento expressivo nas vendas de pacotes para brasileiros, segundo o boletim mensal Dados e Cenários Futuros.

Outra obra naquela área colabora tanto para a chegada de visitantes quanto para a locomoção de moradores, encurtando a distância entre as cidades. Trata-se da conservação da MA-225, entre Barreirinhas e o povoado Sobradinho, com investimento em R$ 9,3 milhões e previsão de entrega no começo de 2022.

As ações estruturantes do Governo do Maranhão na Região dos Lençóis são uma realidade desde 2015. Dentre estas ações estruturantes, está a recente inauguração do Aeroporto da cidade de Barreirinhas, com investimento estadual de R$ 6,9 milhões. A Secretaria de Turismo (Setur) mantém no local um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), Loja de Artesanato e a Superintendência de Turismo Lençóis e Delta.

Pontes, pavimentação nos povoados, praças, quiosques de alimentação, academia, parquinho, espaços de vivência e rampas de acessibilidade. São inúmeras as intervenções nos municípios, tocadas por diversas secretarias de Estado, como explica Catulé Júnior, secretário de Turismo.

Investimento do Governo do Maranhão na região dos Lençóis, pavimentação de trecho da MA-315 e Mais Asfalto em Barreirinhas (Foto: Gilson Teixeira)

“Obras de infraestrutura turística como as que estamos entregando contribuem para tornar a cidade mais bonita e acolhedora, para melhorar a qualidade de vida dos moradores e desenvolver a cadeia de turismo dos Lençóis Maranhense. Em breve inauguraremos mais um CAT na região, será o 14º, um Centro de Artesanato e a pavimentação do povoado de Mandacuru”, disse Catulé.

Quem chega ao Parque pelo rio Preguiças, aliás, pode agora visitar o Farol de Mandacaru totalmente revitalizado. Inaugurado em agosto desse ano, o investimento vai muito além da questão estética ou de segurança náutica, como explicou na ocasião Alekson Porto, capitão dos Portos do Maranhão.

“O povoado Mandacaru necessita muito dessa demanda turística que gira em torno do Farol. Cuidar do Farol não remete só à segurança da navegação com relação à sinalização náutica, mas também em fomentar a questão do turismo. É uma reforma que abrilhanta o povoado”, avaliou o militar.

Mais investimentos em infraestrutura

Recentemente, o Governo do Maranhão entregou diversas obras na Região dos Lençóis, entre elas a Estrada para Santo Amaro, a ponte sobre o rio Alegre, a urbanização da orla de Tutóia (com duas novas praças) e a escadaria lagoa Bonita, em Barreirinhas. Vale destacar outras obras que estão em andamento, como a estrada de Santo Amaro para Primeira Cruz e a entrada de Barreirinhas.