RETROSPECTIVA: Governo do Maranhão convoca 300 jovens quilombolas para atuar como Agentes de Desenvolvimento Rural Quilombola

O Programa tem como objetivo promover a qualificação de jovens residentes em comunidades quilombolas do Estado. (Foto: Divulgação)

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop) e a Secretaria de Estado de Igualdade Racial (Seir), lançou, no dia 14 de junho, a Chamada Pública para seleção de 300 jovens quilombolas, residentes de comunidades quilombolas do Maranhão, para atuação no âmbito do Programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola (ADRQ).

O Programa ADRQ tem como foco territorial os dez municípios de maior densidade populacional quilombola entre as Rotas Quilombolas do Maranhão: Campos e Lagos (Viana e Pedro do Rosário); Guaxenduba (Icatu e Rosário); Rio das Almas (Serrano do Maranhão e Central do Maranhão); Rio Codozinho (Codó e Peritoró); e Tingidor (Itapecuru Mirim e Santa Rita).

Nesta ação foram contemplados jovens quilombolas entre 18 e 25 anos, que possuem ensino médio completo, que atuarão no programa pelo período de 1 ano, com remuneração mensal no valor de R$ 300 reais. O secretário Chico Gonçalves destacou os benefícios para os jovens quilombolas.

“Deste modo, além de disseminar práticas sustentáveis, estamos também ampliando as oportunidades de renda e melhoria da qualidade de vida das comunidades quilombolas, por meio da capacitação continuada de jovens. Uma política que vem em um momento onde as populações mais vulneráveis sofrem os efeitos da crise econômica e sanitária”, afirmou.

O secretário de Estado da Seir, Gerson Pinheiro, falou da importância do Programa e da capacitação dos jovens quilombolas: “Um programa que está sintonizado com os principais problemas que enfrentamos no momento, que o racismo aflora cada vez mais, a exemplo do que se viu tanto no Brasil como em outros países, é preciso que a gente fortaleça esses jovens, defenda e garanta os seus direitos e das comunidades. Importante também combater a degradação do meio ambiente e esses jovens sairão capacitados para proteger e contribuir com o desenvolvimento sustentável ambiental, atuando no plantio e o reflorestamento de espécies nativas”, disse Gerson.

Caberá ao jovem agente, a colaboração para a difusão de conhecimento acerca das boas práticas para a agroecologia, reflorestamento, proteção de espécies da fauna e flora, de manejo sustentável nos espaços naturais e demais ações para a promoção do desenvolvimento sustentável; a realização de visitas semanais às áreas de produção para repassar as tecnologias assimiladas durante o processo de capacitação aos produtores de sua comunidade; o acompanhamento da situação da produção e a evolução após a implantação das tecnologias sociais; a avaliação das possíveis mudanças na produção ocorridas em razão da implantação das tecnologias sociais; o estabelecimento de interação permanente com os técnicos da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão (Agerp); e a execução das demais ações previstas no Edital de Chamamento Público que tenham por finalidade dar cumprimento aos objetivos específicos do Programa ADRQ.

Os agentes jovens já participaram do primeiro ciclo de formações oferecido pelo Governo do Estado, nas áreas de fortalecimento étnico, mobilização e participação social, educação ambiental, agroecologia e tecnologias produtivas, além das atividades práticas sócioprodutivas e agroecológicas.

O Programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola conta com a parceria da Assessoria Especial do Governador (Assegov) e tem o apoio das secretarias de Estado de Governo (Segov), da Agricultura Familiar (SAF) e do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema); da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão (Agerp) e da Escola de Governo do Maranhão (EGMA).