São Luís e Imperatriz recebem sexta edição do Programa Aulão do Enem

Democratizar o acesso ao ensino superior, esse é objetivo do Programa Aulão do Enem realizado, anualmente, pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), desde 2015. O programa é voltado para o fortalecimento dos conhecimentos e habilidades das pessoas interessadas em ingressar no Ensino Superior. Focado nos conteúdos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), já está na sua sexta edição e, agora, assume a modalidade intensiva.

Desde o mês de agosto, 10 municípios já receberam a equipe de professores do Aulão do Enem que dão aulas aos sábados e domingos durante três finais de semana consecutivos. Os alunos recebem apostila com questões de português, matemática, química, história, geografia, biologia, física, literatura, língua estrangeira, redação e sociologia elaboradas pelos professores.

Os primeiros municípios a receber o Aulão do Enem Intensivo foram Barreirinhas, São João dos Patos e Presidente Dutra no mês de agosto. Itapecuru-Mirim, Santa Inês, Coroatá, Pinheiro, Chapadinha, Pedreiras e Cururupu também já receberam a ação. A partir do dia 30 de outubro será a vez de São Luís, Caxias, Imperatriz e Santa Luzia do Paruá receberem o Aulão do Enem Intensivo.

“Todos conhecem o compromisso do Governo do Maranhão com a educação e o esforço do governador Flávio Dino para oferecer mais oportunidades aos jovens maranhenses por meio de diversas ações. O nosso Aulão do Enem busca oferecer aos estudantes mais uma oportunidade de ingressar no ensino superior”, enfatizou o secretário Davi Telles.

O cronograma de aulas segue até dia 13 de novembro, sempre aos finais de semana. A cada três finais de semana a megarrevisão é levada a municípios diferentes contemplando estudantes de todas as regiões do Maranhão. Confira o cronograma e inscreva-se https://bit.ly/3g1BZpY.

Aulão do Enem Intensivo

São Luís

Local: IEMA – Unidade Plena de São Luís.

Rua Oswaldo Cruz, Centro

Das 8h às 17h30

Dias 30 e 31 de outubro

6, 7, 13 e 14 de novembro

Imperatriz

Local: Auditório da Faculdade Pitágoras

Rua Barão do Rio Branco, nº 300, Centro.

Sábado das 13h30 às 17h30

Domingo das 8h às 17h30

Dias 30 e 31 de outubro

6, 7, 13 e 14 de novembro

Caxias

Local: Auditório CESC/UEMA, Praça Duque de Caxias

Das 8h às 17h30

Dias 30 e 31 de outubro

6, 7, 13 e 14 de novembro

Santa Luzia do Paruá

Local: Escola Laura Estrela – Centro

Das 8h às 17h30

Dias 30 e 31 de outubro

6, 7, 13 e 14 de novembro

SERVIÇO

O quê: Aulão do Enem Intensivo em São Luís e Imperatriz

Quando: Dias 30 e 31 de outubro e 6, 7, 13 e 14 de novembro.

Onde: Na Unidade Plena do IEMA São Luís, Rua Oswaldo Cruz, Centro (das 8h às 17h30); em Imperatriz, no Auditório da Faculdade Pitágoras, Rua Barão do Rio Branco, nº 300, Centro (sábado das 13h30 às 17h30 e domingo das 8h às 17h30).

