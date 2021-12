São Luís ganha novo cartão postal com a urbanização da Praia do Bonfim

Governador Flávio Dino durante entrega da urbanização da Praia do Bonfim (Foto: Gilson Teixeira)

Na tarde desta quinta-feira (30), a urbanização da orla marítima da Praia do Bonfim, conhecida como Prainha, foi entregue pelo governador Flávio Dino. Localizada no Itaqui-Bacanga, a área é o novo ponto turístico da capital. O evento contou também com atividades culturais e infantis, exposição de artesanato e campeonato de futebol.

A obra orçada em R$ 6.941.713,91 e executada pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), contemplou a construção de calçadão, quiosques, área de caminhada, praça com playground, sistema de iluminação em LED, equipamentos de ginástica, quadra poliesportiva, píer e palco para eventos.

O governador Flávio Dino destacou que a área Itaqui-Bacanga conta com diversas obras do governo e que hoje recebe mais uma importante conquista de valorização da região. “A entrega da Praia do Bonfim é mais um passo de implantação de lazer e esporte para o Itaqui-Bacanga, que já contabiliza outras obras estaduais, como o Hospital Aquiles Lisboa com novo centro cirúrgico quartel da polícia, Mais Asfalto, Praça da Família e agora, a Praça do Bonfim, que concretiza direitos fundamentais da população lazer, esporte e geração de emprego e renda. Esta obra pertence à comunidade e venham visitar”, afirmou.

Visitantes têm diversas opções de lazer (Foto: Rafaela Gonçalves)

Para o secretário da Secid, Márcio Jerry, a urbanização da Praia do Bonfim é importante para incentivar as atividades turísticas e incrementar a economia da área Itaqui-Bacanga. “Uma obra muito importante para a área que não possuía nenhuma edificação, e o Governo do Estado transformou em um espaço equipado com boa estrutura para práticas esportivas, lazer e de integração familiar; um verdadeiro um belo cartão postal da capital. A Prainha revigorou o Itaqui-Bacanga. A economia local também se aquece com a presença do comércio informal”, destacou.

Todo o espaço ganhou nova estrutura (Foto: Karlos Geromy)

A empreendedora Rosimeire Lima destacou a falta de estrutura que havia no local e a insegurança dos moradores em transitar pela orla. “Aqui só tinha mato, não tinha nada e estrutura e o acesso restrito, tínhamos medo de circular pela área. Com a urbanização tudo fica mais alegre e seguro para a população”.

É mais um espaço de diversão para os moradores do Itaqui-Bacanga que não precisam se deslocar para outros locais de lazer. Moro aqui perto e vou usufruir de toda a estrutura. disse o carpinteiro, Otávio Santos.