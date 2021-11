São Luís recebe Aulão do Enem Intensivo

Estudantes participam da megarrevisão para o ENEM (Foto: Divulgação)

O fim de semana foi de megarrevisão para os candidatos a uma vaga na universidade por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No último sábado (6) e domingo (7), o programa Aulão do Enem Intensivo, executado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), teve início em São Luís.

Foram aproximadamente 18 horas de aulas gratuitas ministradas no auditório do IEMA, localizado na Rua Oswaldo Cruz, Centro. Professores de Geografia, Matemática, Química, Espanhol e Inglês trabalharam com os alunos os principais conteúdos abordados no exame.

As aulas foram acompanhadas pela equipe da Secti e pelo secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Davi Telles.

“Todos conhecem o compromisso do Governo do Maranhão com a educação e o esforço do governador Flávio Dino para oferecer mais oportunidades aos jovens maranhenses por meio de diversas ações. O nosso Aulão do Enem busca oferecer aos estudantes mais uma oportunidade de ingressar no ensino superior. Assim, nós já percorremos várias cidades polo do Maranhão com a versão intensiva do nosso já conhecido Aulão. Preparamos uma apostila completa, contamos com professores experientes com uma metodologia de qualidade para os estudantes. Então, reforço o convite para participarem do Aulão”, enfatizou o secretário Davi Telles.

A iniciativa foi aprovada pela estudante Luciana Santos. “As aulas são excelentes, consegui tirar várias dúvidas. Depois de tudo que passamos com a pandemia e o afastamento das aulas presenciais, o Aulão do Enem está sendo ótimo para recuperar o ritmo e o tempo perdido”, explicou.

Em Imperatriz e Caxias, cerca de 100 alunos acompanharam as aulas gratuitas. Em São Luís e Santa Luzia do Paruá, foram cerca de 70 estudantes.

Aulão Intensivo

Realizado desde 2016, este ano o Programa Aulão do Enem assumiu a modalidade intensiva. Desde o mês de agosto, dez municípios já receberam a equipe de professores experientes que dão aulas aos sábados e domingos durante três finais de semana consecutivos.

Democratizar o acesso ao ensino superior, esse é objetivo do programa e, para isso, além das aulas, os alunos recebem apostila com questões de Português, Matemática, Química, História, Geografia, Biologia, Física, Literatura, Língua Estrangeira, Redação e Sociologia elaboradas pelos professores.

Os primeiros municípios que receberam o Aulão do Enem Intensivo foram Barreirinhas, São João dos Patos e Presidente Dutra no mês de agosto. Ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro Itapecuru-Mirim, Santa Inês, Coroatá, Pinheiro, Chapadinha, Pedreiras e Cururupu também receberam a ação. Desde o dia 30 de outubro o programa passou a ser executado em Imperatriz, Caxias e Santa Luzia do Paruá.

O cronograma de aulas segue até dia 14 de novembro em Imperatriz, Caxias e Santa Luzia do Paruá; em São Luís as aulas seguem até o dia 15 de novembro.

Para participar do Aulão do Enem Intensivo basta se inscrever pelo site www.secti.ma.gov.br. Lá também é possível encontrar o cronograma de aulas em cada município, assim como o local e horário de realização.

São Luís

Local: IEMA – Unidade Plena de São Luís.

Rua Oswaldo Cruz, Centro.

Das 8h às 17h30.

Dias 13, 14 e 15 de novembro.

Imperatriz

Local: Auditório da Faculdade Pitágoras.

Rua Barão do Rio Branco, nº 300, Centro.

Sábado das 13h30 às 17h30.

Domingo das 8h às 17h30.

Dias 13 e 14 de novembro.

Caxias

Local: Auditório CESC/UEMA, Praça Duque de Caxias.

Das 8h às 17h30.

Dias 13 e 14 de novembro.

Santa Luzia do Paruá

Local: Câmara de vereadores.

Das 8h às 17h30.

Dias 13 e 14 de novembro.

