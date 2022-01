Secretaria de Saúde arrecada alimentos para famílias prejudicadas pelas chuvas no interior do estado

Campanha Servidor do Bem mobiliza trabalhadores da rede estadual de saúde em uma corrente de solidariedade (Foto: Rogério Sousa)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem auxiliado, por meio de ações em saúde, a população dos municípios maranhenses atingidos pelas fortes chuvas, através de vacinação, testagem e serviço ambulatorial. E, em paralelo a essas ações, a pasta também está realizando a Campanha Servidor do Bem, voltada para servidores da rede estadual de saúde com o objetivo de arrecadar alimentos não-perecíveis que serão doados para as famílias prejudicadas pelas fortes chuvas e enchentes.

A mobilização está acontecendo em todas as unidades da Rede Estadual de Saúde e, na tarde desta quinta-feira (13), o secretário de Estado da Saúde e também idealizador da campanha, Carlos Lula, recebeu pessoalmente a doação de dezenas de cestas básicas dos servidores da Escola de Saúde Pública.

“Eu estive nas cidades mais afetadas pela chuva na semana passada e de fato é muito difícil a situação dessas pessoas, porque para além dos serviços médicos, muita gente vai ter que reconstruir a vida novamente. Fazer um gesto como esse para essas pessoas também tem o sentido de acalentar o coração delas. Por isso, toda ajuda é bem-vinda e necessária”, afirmou o secretário Carlos Lula.

A diretora administrativa da Escola de Saúde Pública, Ana Lúcia Nunes, explica que uma das missões da Escola é a gestão compartilhada e solidariedade.

“Costumamos realizar sempre ações com a comunidade do entorno da escola e quando o secretário Lula fez o apelo para essa corrente do bem, nós imediatamente aderimos à ideia. Os colaboradores se juntaram, alguns compraram, outros doaram e também buscamos doações em algumas instituições de ensino aqui do Centro Histórico. Foi um empenho coletivo de quem faz a Escola de Saúde Pública para apoiar essa campanha”, disse a diretora Ana Lúcia Nunes.

A Campanha Servidor do Bem continua e os profissionais de saúde podem fazer as suas doações nas próprias unidades em que trabalham, basta dirigir-se ao setor administrativo. Na sede da Secretaria de Estado da Saúde, as doações estão sendo direcionadas ao Departamento de Recursos Humanos.