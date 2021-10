SEMA entrega Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Região de Maracanã e cartilhas educativas

Entrega do Plano de Manejo e de cartilhas educativas pela SEMA na área do Maracanã, em São Luís (Foto: Thalia Lemos)

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) realizou, na quarta-feira (13), a entrega do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) da Região de Maracanã, da Cartilha do Plano de Manejo Participativo da APA da Região de Maracanã e da Cartilha Educativa Protetores de Nascentes: uma história no Maracanã. A solenidade aconteceu na Associação de Moradores Alegria de Maracanã, no bairro do Maracanã, zona rural de São Luís.

O Plano de Manejo é o principal documento de uma Unidade de Conservação (UC), construído a partir do diagnóstico de seus recursos naturais e dos fatores socioeconômicos envolvidos. Este documento, fundamentado nos objetivos gerais da UC, estabelece o seu zoneamento e as normas que regulamentam o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão. Após sua implantação, o Plano de Manejo funcionará como instrumento norteador de todas as atividades realizadas ou planejadas para a UC, bem como de suas relações com a comunidade do entorno, ressaltando seus aspectos e relevâncias sociais.

O secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Diego Rolim, destacou a ação. “É um imenso prazer estar apresentando mais esse produto em prol do meio ambiente, em favor do desenvolvimento sustentável em nosso estado e, acima de tudo, um instrumento de preservação dessa área tão crucial e vital para nosso município. O Plano de Manejo que nós estamos apresentando a vocês tem também participação da comunidade para saber de fato as problemáticas. Assim, esse plano será vital para que possamos fazer a regularização dos empreendimentos que estão ocorrendo aqui, pois, sobre a ocupação desordenada, temos que arranjar meios para que possamos turbá-la. A APA do Maracanã deve ser preservada, pois é de suma importância”, frisou.

Para a conselheira ambiental do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental da Região de Maracanã, Odelina Ferraz, “esse momento é único para nós, pois há mais de dois anos esperávamos pela publicação e lançamento do Plano de Manejo. Então, é um momento riquíssimo para todos nós e que só temos a agradecer a todos que vieram e estiveram presentes, inclusive ao secretário Diego Rolim por estar fazendo parte desse grande evento que a gente vê o nosso plano de manejo sendo publicado e que ele vai reger toda a nossa APA, toda a questão de proteção ambiental”, disse.

Estiveram presentes também na ocasião a Secretária Executiva da Câmara Estadual de Compensação Ambiental (CECA), Clara Pacheco, o superintendente de Biodiversidade e Áreas Protegidas, Fábio Siqueira, a superintendente de Educação Ambiental, Stefanny Portela, a Analista Ambiental da SEMA, Isabel Camizão, o representante da empresa Agregar Ambiental, Pinheiro Júnior e demais autoridades.

O Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Região de Maracanã estará disponível em breve para toda a população.

Cartilhas

Na cartilha do Plano de Manejo da APA do Maracanã, apresenta-se um resumo do documento em linguagem acessível à população em geral, com o objetivo de difundir o seu conteúdo e incentivar os usuários dessa APA a observar e “fazer cumprir” as orientações propostas para o planejamento e manejo da área protegida.

Já a “Cartilha educativa protetores de nascentes: uma história no Maracanã” visa difundir a educação e a sensibilização ambiental para proteção das nascentes. A história é pautada nas problemáticas socioambientais presentes na região e que coadunam com diversas realidades existentes em nosso estado. Com isto, prezando pela Educação Ambiental, objetiva-se sensibilizar para alcançar conjuntamente a redução dos impactos que afetam diretamente a comunidade do Maracanã.

Comentários

Comentários