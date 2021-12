“Ter uma quadra como essa dentro da comunidade é muito importante”, disse Adson Coutinho sobre o espaço no Túnel do Sacavém

Time do Projeto Boca Jr que agora tem uma boa estrutura para treinos (Foto: Gabriela Moura)

A cada obra entregue, novas histórias começam a surgir na comunidade. Em São Luís, a revitalização feita na Quadra do Túnel do Sacavém pelo Governo do Maranhão, através dos serviços da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), completa um ano, e a realidade da população é outra. Quem passa a qualquer hora do dia pela região contempla uma obra grande, completa e bem conversada, no coração do bairro.

Adson Coutinho sabe bem que o esporte auxilia e muda a perspectiva da garotada que mora nas comunidades. Ter um espaço com infraestrutura adequada faz toda a diferença para que ele possa desenvolver o projeto “Boca Jr” no Túnel do Sacavém.

“A gente sabe que dentro da periferia é difícil ter acesso a treino e lazer. Uma quadra como essa, bem estruturada, coberta, faz diferença para a formação de um atleta. Hoje temos referência para o bairro, e a qualidade dessa estrutura é muito importante. Além do esporte, aqui focamos muito na formação do caráter desses alunos”, disse.

Adson e Leandro agora desfrutam da qualidade de uma nova estrutura (Foto: Gabriela Moura)

Para o pequeno Leandro, a realidade agora é outra. Ficou no passado a estrutura velha e enferrujada da antiga quadra. “A quadra era toda velha. Quando a gente caía, a gente se machucava. Não tinha nada de proteção, era tudo velho e enferrujado. Agora ficou melhor, a gente joga sempre aqui, com a escolinha e entre os amigos”, contou ele, cheio de sorrisos.

O Leandro, e os demais meninos participam do projeto de futebol “Boca Jr”, onde treinam gratuitamente, e têm acompanhamento de um instrutor. As aulas estimulam a formação física e auxiliam na formação do caráter e da cidadania.

Para Clayton Noleto, secretário de Estado da Infraestrutura, ver a obra sendo utilizada pela comunidade dessa maneira, aproveitando cada momento, é sempre um grande prazer. “Nós nos sentimos muito felizes ao ver a comunidade utilizando esse equipamento com tanta alegria. É um equipamento que está à disposição da comunidade para maior integração e organização, que significa mais qualidade de vida”, falou o secretário.

Por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura, em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, o Governo do Maranhão tem ampliado a oferta de espaços para a prática de esportes à população.

Turma do Boca Jr do Túnel do Sacavém aproveitando o treino (Foto: Gabriela Moura)

Esporte e Lazer

Desde 2015, a gestão do governador Flávio Dino já realizou mais de 300 obras por meio da Sinfra, incluindo parques, áreas de lazer, praças e campo de futebol, investindo mais de R$ 400 milhões, alcançando diferentes regiões do estado. Os espaços públicos, em seus mais diversos formatos, têm possibilitado o acesso ao esporte e lazer gratuito, e com estruturas de qualidade para todos os maranhenses.