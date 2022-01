Tradicional Queimação de Palhinhas será realizada nesta quinta-feira (6)

Cortejo precede a queima dos galhos de murta, retirados do presépio do menino Jesus (Foto: Divulgação)

Com o encerramento das comemorações do Natal do Maranhão, nesta quinta-feira (6) será realizada a Queimação de Palhinhas. O ritual é o ponto alto das festividades em celebração ao Dia de Reis, data que marca o encerramento do clico natalino para os cristãos.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No Maranhão, assim como em algumas cidades de Portugal, a Queimação de Palhinhas é uma tradição cultural realizada há mais de 150 anos e o ‘reisado’ remonta a visita dos três Reis Magos à manjedoura do menino Jesus.

A celebração é uma realização anual do Centro de Cultura Popular Domingo Vieira Filho (CCPDVF), equipamento cultural vinculado à Secretaria de Estado da Cultura (Secma).

A festividade é marcada pela retirada dos galhos de murta que enfeitam a manjedoura, ato que dá início ao desmonte do presépio. Em seguida, os galhos são lançados ao fogo, quando são renovados os pedidos de paz e esperança para o ano que se inicia.

Este ano, a celebração será iniciada às 17h20, com um cortejo que saíra da Casa do Maranhão em direção ao Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, ambos equipamentos localizadas no Centro Histórico de São Luís. O cortejo sai da Casa do Maranhão e passará pelas ruas Portugal, Estrela, João Vital (ao lado do Teatro João do Vale), até chegar ao Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, na Rua do Giz, local onde, às 18h, será dado início à Queimação de Palhinhas.

À frente do cortejo, ladainhas entoadas pela brincadeira Reis da Sempre Viva, um dos tradicionais grupos de Folia de Reis do Maranhão, mantido há mais de 50 anos pela comunidade do Maracanã, na zona rural de São Luís.

A diretora do CCPDVF, Ana Cláudia Damascena, ressalta que a Queimação de Palhinhas é uma festividade já consolidada no calendário cultural do Maranhão, envolvendo música, fé e tradição.

“A gente entende que essa é uma atividade cultural que é muito reverenciada pela sua significância para a cultura maranhense. É uma produção cultural já permanente, vamos dizer assim, no calendário da cultura popular e ela traz esse momento em que as pessoas enceram as festividades natalinas com a Queimação de Palhinhas, fazendo agradecimento ao Jesus menino pelo ano que passou e pelas coisas boas que a gente almeja ter no ano que está se iniciando”, destaca a gestora.

A celebração da Queimação de Palhinhas é aberta ao público, mas será obrigatório o uso de máscaras e respeito ao distanciamento social.

SERVIÇO

O quê: Queimação de Palhinhas.

Quando: Quinta-feira (6), a partir das 17h20.

Onde:

17h20 – Início do cortejo na Casa do Maranhão (Avenida Beira-Mar).

18h – Queimação de Palhinhas no Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Silva (Rua do Giz, 221).