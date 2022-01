Urbanização da Lagoa do Zé Feio será o novo cartão-postal de São Domingos do Maranhão

Novo espaço vai garantir lazer, praticas esportivas e de lazer para a população (Foto: Divulgação)

A cidade de São Domingos do Maranhão ganhará um novo espaço do lazer e interação social. Trata-se da Lagoa do Zé Feio, que foi totalmente urbanizada pelo Governo do Estado. A intervenção urbanística, realizada por meio da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), tem o objetivo de garantir lazer, práticas de atividades físicas e culturais em um espaço adequado, com conforto e segurança.

O projeto inclui a recuperação da passarela do entorno da lagoa, que possui 2.800 metros de extensão, nova iluminação, implantação de academia ao ar livre, bancos para descanso, construção de um píer, reforma da contenção ao longo da orla, deck de madeira e nova pavimentação asfáltica. O prazo para conclusão da obra é até o final de março.

Atualmente, as equipes seguem avançando na segunda etapa da obra com serviços de construção de quiosques e recuperação completa do passeio público em toda a orla da lagoa. O secretário da Secid, Márcio Jerry, pontuou a importância da parceria com o município. “Essa é mais uma ação do governo Flávio Dino, que reforça a parceria com a prefeitura de São Domingos do Maranhão. Com a urbanização da lagoa do Zé Feio, vamos beneficiar a população com lazer, saúde, mais qualidade de vida e desenvolvimento econômico”, destacou.

Para o prefeito Kleber Tratorzão, a requalificação do ambiente vai trazer inúmeros benefícios para o município. “É uma ação muito aguardada pela população, vai incentivar o turismo, valorizar um dos pontos mais frequentados da localidade, gerar renda e trabalho”, disse.

Outras obras

Além da urbanização da Lagoa de Zé feio, em São Domingos do Maranhão, a Secid está com várias frentes de obras nos seguintes municípios: em São Luís, construção da Praça da Família; em Paço do Lumiar, urbanização de três terminais pesqueiros; em São José de Ribamar, pavimentação de 58 ruas e vias do município; em Coelho Neto, reforma do Mercado; em Colinas, urbanização do Beira Rio; em Presidente Vargas, urbanização do balneário Orestes Lima; em São Francisco do Brejão, reforma de hospital municipal; em Loreto, construção da Praça da Igreja; em São Domingos do Azeitão, reforma de hospital; em Santo Amaro, reforma da Câmara de Vereadores; em Lago do Junco, reforma de mercado público; Feira Nova do Maranhão, urbanização do Beira Rio; em São Luiz Gonzaga, reforma e ampliação do hospital; Fortuna da Praça da Família e em Buriti Bravo, construção da Praça da Família.