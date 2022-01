Volta às aulas: novas pré-matrículas para rede estadual iniciam nesta terça-feira (25)

Aulas estão previstas para começar em fevereiro (Foto: Divulgação)

Com pré-matrículas realizadas de forma online e confirmação de matrícula nas escolas, para o ano letivo de 2022, o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) abre, nesta terça-feira (25), as pré-matrículas para o ingresso de estudantes nos Centros Integrais de Educação Infantil, IEMA Integral Bilíngue de São Luís e Santa Inês, nos Centros de Ensino Fundamental em tempo parcial, e nos Centros de Ensino Médio integral e parcial.

As aulas estão previstas para iniciarem no dia 7 de fevereiro nas escolas de tempo integral, e 14 de fevereiro nas escolas de tempo parcial.

As inscrições podem ser realizadas a partir das 9h desta terça-feira (25) até as 23h59min do dia 27 de janeiro de 2022, por meio do site: sistemas.educacao.ma.gov.br/prematricula2022/.

Centros Integrais de Educação Infantil

Em São Luís, a pré-matrícula para o ingresso de crianças nos Centros Integrais de Educação Infantil dos bairros da Liberdade e Centro, para o ano letivo de 2022, ficará aberta entre os dias 25 e 27 de janeiro de 2022, ou até o preenchimento do número de vagas.

Para o Centro Integral de Educação Infantil – Creche do Centro, situado na Rua Rio Branco, nº 404 – Centro, estão sendo ofertadas 60 vagas imediatas e 60 vagas de cadastro de reserva. Já para o Centro Integral de Educação Infantil – Creche da Liberdade, situado na Avenida Quarto Centenário, s/n – Liberdade, são disponibilizadas 52 vagas imediatas e 52 para cadastro de reserva.

Todo o cronograma para processo de pré-matrícula, e outros detalhes sobre a pré-matrícula, estão disponíveis no edital. Acesse: https://bit.ly/3GXgtyc.

IEMA Integral Bilíngue

A pré-matrícula para o ingresso de estudantes no 1º ano do Ensino Fundamental no IEMA Integral Bilíngue de São Luís e de Santa Inês, para o ano letivo de 2022, ficará aberta entre os dias 25 e 27 de janeiro de 2022, ou até o preenchimento do número de vagas.

As vagas serão oferecidas às crianças com seis anos completos ou a completar até 31 de março de 2022. Ao todo, serão ofertadas 100 vagas imediatas para o 1º ano do Ensino Fundamental nas unidades do IEMA Integral Bilíngue, sendo 40 vagas para São Luís e 60 vagas imediatas para Santa Inês.

A lista de estudantes pré-matriculados e aptos à matrícula será divulgada no dia 31 de janeiro, no portal da Secretaria de Estado da Educação. E a confirmação da matrícula ocorrerá entre os dias 1º e 3 de fevereiro, para a unidade de São Luís, e 14 a 16 de fevereiro, para a unidade de Santa Inês.

Confira o edital. Acesse: https://bit.ly/3tVVOH2.

Ensino Fundamental em tempo parcial

Ao todo, estão sendo ofertadas 1.273 vagas nos municípios de São Luís e São José de Ribamar, para o ingresso de estudantes no Ensino Fundamental dos Centros de Ensino de Tempo Parcial da Rede Pública Estadual, para o ano letivo de 2022.

As vagas serão preenchidas considerando a ordem cronológica de inscrição. A confirmação de matrícula ocorrerá das 8 às 15h, no período de 1º a 3 de fevereiro de 2022, nos Centros de Ensino de Tempo Parcial indicados na pré-matrícula.

As matrículas do Ensino Fundamental da Educação do Campo, Educação Especial, Educação Indígena, Educação Quilombola e Educação de jovens e adultos serão realizadas diretamente nos Centros de Ensino, no período de 25 a 27 de janeiro de 2022.

Ensino Médio em tempo parcial

Após prazo prorrogado pela Seduc, estudantes interessados em ingressar nos Centros de Ensino de Tempo Parcial da Rede Pública Estadual, deverão realizar a pré-matrícula a partir das 9h de terça-feira (25) até as 23h59 do dia 27 de janeiro 2022.

A efetivação da matrícula ocorrerá no período de 1º a 4 de fevereiro de 2022. O estudante deverá comparecer ao Centros de Ensino de Tempo Parcial indicado na sua pré-matrícula, munido de duas fotos 3×4 (recentes), do comprovante da pré-matrícula e dos documentos, em cópia e original, para entregar e validar a documentação prevista no Edital, no Centro de Ensino de Tempo Parcial para o qual foi feita a pré-matrícula.

Para conferir o Edital de Retificação, acesse: https://bit.ly/3FXsUJ1.

Ensino Médio em tempo integral

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou, nesta sexta-feira (21), a relação de estudantes pré-matriculados para a 1ª série do Ensino Médio em tempo integral, nos Centros Educa Mais, para o ano letivo de 2022. A confirmação de matrícula deverá ser realizada diretamente nas escolas até terça-feira (25).

Para conferir a relação de pré-matriculados e a documentação necessária para efetivação da matrícula, acesse: https://bit.ly/3KGHdVW.