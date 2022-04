Cães Lulu da Pomerânia são resgatados por maus-tratos em Limeira

Mais de 130 cães da raça Lulu da Pomerânia (Spitz Alemão) foram resgatados em situação de maus-tratos no município de Limeira, no interior paulista. Os animais estavam presos em uma casa de um condomínio fechado. A operação de resgate foi realizada ontem (13) pelo Pelotão Ambiental e Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira e pela Polícia Civil de São Paulo.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Quando chegaram à casa, as equipes de polícia constaram a presença de vários cachorros em situação de abandono e sem comida. Muitos, inclusive, estavam sujos de fezes e aglomerados em vários cômodos da residência. Também segundo os agentes, muitos cães estavam abrigados em cercados de dois metros quadrados na parte externa da casa. Eles também encontraram filhotes, recém-nascidos”, destacou, em comunicado, a prefeitura de Limeira.

Segundo a administração municipal, a Vigilância Sanitária do município apreendeu diversas vacinas, de uso veterinário, com data vencida e armazenadas de maneira irregular, em uma geladeira com outros alimentos, muitos deles podres.

Os policiais apreenderam ainda R$ 30 mil que estavam na casa. O proprietário do local e a esposa foram detidos quando chegavam no condomínio. Eles foram autuados em flagrante por crimes ambientais, especificamente por maus-tratos a animais.