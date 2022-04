Ciência é Tudo aborda mudanças climáticas e projetos sobre inovação

A participação de cientistas brasileiros em um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, também conhecido como IPCC, é o destaque do programa Ciência é Tudo que vai ao ar no sábado (16), às 9h, na TV Brasil. O estudo reúne dados e análises em escala global e regional sobre os impactos já observados no clima.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O relatório também contempla as projeções e os riscos que o planeta sofre a curto, médio e longo prazo. O programa ressalta ações estratégicas como aumentar o acesso da população mundial a energias renováveis e fomentar a substituição do uso de combustíveis fósseis.

Inovação

O programa apresenta ainda uma série de projetos associados à inovação. As iniciativas mostradas na telinha envolvem fertilizante ecológico, transferência de tecnologia matemática e economia verde.



Ciência é Tudo – TV Brasil

Rica em cálcio, a casca de ovo é tema de um projeto desenvolvido na Universidade Federal do Paraná. A iniciativa busca dar uma destinação adequada à casca de ovo e utilizá-la como recurso para desenvolver um potente fertilizante ecológico. Especialistas comentam a técnica de produção e o método de aplicação.



Ciência é Tudo – TV Brasil

A atração exibida pela TV Brasil faz uma visita ao Centro de Projetos e Inovação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). O local contribui com a transferência de tecnologia matemática e a capacitação de profissionais de alto nível para a indústria nacional.

Os estudiosos mencionam os instrumentos para facilitar a aplicação da matemática na vida real e em particular na atividade econômica. A proposta é levar o conhecimento adquirido na academia para dentro das empresas.

Apresentado por Waldecir de Oliveira, o Ciência é Tudo ainda revela um interessante estudo publicado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A ideia é combinar as agendas econômica, social e ambiental. O trabalho propõe um plano de recuperação econômica verde para o país.



Ciência é Tudo – TV Brasil

Chamado de Green New Deal brasileiro, o projeto tem capacidade de diminuir as emissões anuais de gases de efeito estufa em território nacional pela metade. A transição para uma economia de baixo carbono inclui um plano com metas que contemplam a universalização do saneamento, a expansão do alcance do transporte público e o desmatamento zero.

Sobre o programa

Desde 2020, o Ciência é Tudo apresenta informações sobre a história da ciência, invenções do ser humano, curiosidades e reflexões sobre o impacto da ciência e da tecnologia no dia a dia das pessoas. Também aborda as novidades sobre investimentos e políticas públicas para fomento científico. O programa é uma parceria da TV Brasil com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e está em sua segunda temporada, com novos quadros e mais dinâmico.

O programa tem a missão de promover divulgação científica e ajudar o telespectador a entender a ciência por trás dos fenômenos cotidianos.

Na primeira temporada, o programa se adaptou às necessidades impostas pela pandemia de covid-19 e abordou diversos temas relacionados ao novo coronavírus, como as pesquisas para desenvolvimento de vacinas e equipamentos e a busca de tratamento adequado.

A ciência no cotidiano também inspirou episódios sobre biologia, física, química, matemática, engenharia, cinema e astronomia, entre outras áreas. Uma viagem ao Maranhão mostrou detalhes sobre o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), em operação desde 1989 para lançar foguetes.

Ao vivo e on demand

Saiba como sintonizar a TV Brasil e acompanhe a programação por canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Também é possível assistir os programas pelo TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.