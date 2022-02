Ciência é Tudo investiga alta incidência de raios no Brasil

Raios e vulcões são destaque entre as pautas do Ciência é Tudo inédito que vai ao ar neste sábado (26), às 9h30, na TV Brasil. Em uma jornada pelo universo científico e tecnológico, a produção traz informações e novidades da área por meio de uma parceria entre a emissora pública e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

Nesse episódio, o programa fala sobre raios, descargas elétricas de grande intensidade que ocorrem na atmosfera, conectando o solo e as nuvens de tempestade. A edição explica porque o Brasil é campeão mundial na incidência desse fenômeno e caminha para atingir uma média anual de 100 milhões de raios.

A atração investiga, ainda, quais foram os impactos globais da erupção do vulcão Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai em Tonga, na Oceania, ocorrida em janeiro deste ano. Segundo a Nasa, agência espacial norte-americana, a explosão foi tão violenta que chegou a superar a potência de uma bomba atômica.

Também estão entre os assuntos do Ciência é Tudo de sábado as descobertas astronômicas de 2022. O ano mal começou e alguns eventos espaciais já estão sacudindo o meio científico.

E no quadro “Você Sabia?”, o programa esclarece por que o mês de fevereiro tem menos dias que os demais.

Sobre o programa

Desde 2020, o Ciência é Tudo apresenta informações sobre a história da ciência, invenções do ser humano, curiosidades e reflexões sobre o impacto da ciência e da tecnologia no dia a dia das pessoas. Também aborda as novidades sobre investimentos e políticas públicas para fomento científico. O programa é uma parceria da TV Brasil com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Em sua segunda temporada, o programa está mais dinâmico e com novos quadros. O programa segue com a missão de promover divulgação científica e ajudar o telespectador a entender a ciência por trás dos fenômenos cotidianos.

Na primeira temporada, o programa se adaptou às necessidades impostas pela pandemia da covid-19, e abordou diversos temas relacionados ao coronavírus, como as pesquisas para desenvolvimento de vacinas e equipamentos e a busca de tratamento adequado.

A ciência no cotidiano também inspirou episódios sobre biologia, física, química, matemática, engenharia, cinema e astronomia, entre outras áreas. E ainda, uma viagem ao Maranhão mostrou detalhes sobre o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), em operação desde 1989 para lançar foguetes.

Programação

A programação de verão da TV Brasil traz novidades para a grade da emissora.

Além do folhetim, o canal apresenta atrações inéditas para públicos de todas as idades. A garotada vai se divertir com o programa de receitas divertidas Tem Criança na Cozinha e as séries infantojuvenis Bugados e D.P.A. – Detetives do Prédio Azul.

Destaques também para produções de dramaturgia como os filmes da coleção da trupe de humoristas Os Trapalhões, a histórica série brasileira Águias de Fogo e o clássico internacional Guerra e Paz. Outra atração é o musical e culinário Canto e Sabor do Brasil. Confira essas e outras atrações na TV, tablet ou celular sintonizados na TV Brasil.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Ciência é Tudo – sábado, dia 26/02, às 9h30, na TV Brasil

