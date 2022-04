Covid-19: Brasil tem 30,24 milhões de casos e 111 mortes

O Brasil registrou, desde o início da pandemia, 30.247.302 casos de covid-19 e 661.907 mortes pela doença, segundo o boletim epidemiológico divulgado na noite desta sexta-feira (15) pelo Ministério da Saúde. Em 24 horas, foram registrados 13.278 casos e 111 óbitos.

Segundo o ministério, 29.199.903 pessoas se recuperaram da covid-19, o que representa 96,5% dos infectados. Há ainda 385.482 casos em acompanhamento.

O boletim não registrou os dados de óbitos do Distrito Federal, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, do Tocantins, de Roraima e do Mato Grosso do Sul.

Estados

O estado de São Paulo é a unidade da Federação que regista o maior número de casos (5.336.957) e de mortes (167.846) por covid-19. Em relação ao número de casos, o estado da região Sudeste é seguido por Minas Gerais (3.349.414) e Paraná (2.433.939). Os estados com menor número de infectados são Acre (124.354), Roraima (155.366) e Amapá (160.369).

Em relação ao número de mortes, São Paulo é seguido por Rio de Janeiro (73.128) e Minas Gerais (61.108). O menor número de óbitos está nos estados do Acre (1.996), Amapá (2.128) e Roraima (2.147).





Vacinação

Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, foram aplicadas 408.982.327 de doses de vacina contra a covid. Deste total, 174.206.451 são de primeira dose e 153.274.348 são de segunda dose e 4.823.187 de dose única. Também foram aplicadas 72.801.461 doses de reforço e 770.609 segundas doses.

As doses adicionais somam 3.106.271.