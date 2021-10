Detran-DF orienta sobre tráfego em vias próximas a cemitérios

O trânsito no Distrito Federal terá controle do tráfego nas vias próximas aos cemitérios de Brazlândia, Gama, Planaltina e Taguatinga a partir deste sábado (30), em virtude do feriado de Finados.

A orientação do Departamento de Trânsito (Detran-DF) para evitar grande concentração de veículos nas proximidades dos cemitérios é que os visitantes procurem ir aos locais em outros dias.

Brazlândia

A via de acesso ao cemitério de Brazlândia será sinalizada com o objetivo de coibir a prática de estacionamento irregular. O cemitério não dispõe de estacionamento interno, por isso, o Detran-DF orienta que os condutores estacionem em local apropriado, a fim de não prejudicar a circulação do trânsito. Os vendedores ambulantes deverão ficar às margens da via de acesso.

Segundo o Detran, neste sábado foi registrado pequeno movimento no cemitério de Brazlândia.

Gama

O Detran-DF atuará no controle de tráfego e na travessia de pedestres na Via Contorno do Gama, com o objetivo de garantir segurança à população que visitará o cemitério. Além disso, as equipes de fiscalização do Detran-DF darão apoio ao DER na via de acesso à DF-475, auxiliando no embarque e desembarque de pessoas e no estacionamento de veículos.

Planaltina

A via de acesso e o estacionamento em frente ao cemitério de Planaltina ficarão parcialmente fechados para os veículos, sendo permitido o acesso às viaturas e aos portadores de mobilidade reduzida. Os vendedores ambulantes ficarão às margens da via de acesso, devendo manter a circulação livre para os veículos autorizados.

Taguatinga

O estacionamento em frente ao cemitério de Taguatinga servirá de área de embarque e desembarque. A circulação dos veículos no local ocorrerá em sentido único para facilitar a fluidez, em razão disso, a via de acesso ao cemitério pelo Setor de Oficinas ficará parcialmente interditada. Os agentes de trânsito farão o controle do tráfego e auxiliarão na travessia de pedestres na Avenida Hélio Prates.