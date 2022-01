EBC firma parceria com maior agência de notícias dos Emirados Árabes

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Agência de Notícias Emirates (WAM, em árabe) assinaram hoje (11) um memorando de intenções para troca de notícias. O documento foi assinado, em Brasília, pelo presidente da EBC, Glen Valente, e pelo diretor-geral da WAM, Mohammed Jalal Alrayssi. A cooperação bilateral será sem custos e terá como objetivo “estabelecer relações amigáveis e cooperação frutífera entre instituições de mídia; o que serve aos interesses comuns de ambas as partes.”

A WAM é sediada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Com a parceria, a EBC passa a contar com material multimídia – vídeos, fotos e textos – produzidos nos Emirados Árabes, que serão utilizados nos veículos da empresa – TV Brasil, Agência Brasil, Rádio Nacional e demais rádios – com foco jornalístico voltado para acontecimentos na região.

“É uma parceria de mão dupla. Na medida em que utilizamos os conteúdos que eles estão desenvolvendo lá, eles vão fazer curadoria dos nossos conteúdos também. Com isso, poderemos exibir na EBC. São duas emissoras públicas realizando parceria internacional”, destacou o presidente da EBC, Glen Valente.

“Estamos ansiosos para ter uma relação forte entre nós, como agência de notícias, e também os Emirados Árabes, como produtores de conteúdo, com o Brasil. Temos uma agência de notícias que fornece conteúdo em 19 línguas, uma delas é o português. Será mais fácil para nossos parceiros saber o que acontece nos Emirados Árabes”, disse Alrayssi durante a visita à sede da EBC.

O diretor-geral da WAM também frisou a importância do fluxo de informações entre ambos os países por causa da pandemia. “Temos um bom número de pessoas visitando Dubai o tempo todo. Temos um voo diário [entre Brasil e Emirados Árabes], então isso facilita nosso trabalho de explicar, dar a informação necessária, como quais são as precauções em tempos de coronavírus.”

A WAM foi fundada em 1976 e é considerada a maior agência de notícias dos Emirados Árabes, parte do Conselho Nacional de Mídia do país – que possui papel constitucional equivalente ao da EBC. Além do Brasil, a WAM possui acordos bilaterais para troca de conteúdo com a China, Malásia, Jordânia, Indonésia, Iêmen, Kuwait, Turquia e Israel.