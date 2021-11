EUA fazem doação de mais de 2 milhões de doses de vacinas AstraZeneca contra Covid-19 para o Brasil

Brasília, 21 de novembro de 2021: O Brasil recebeu, no início da manhã deste domingo (21), doação de um lote de 2.187.300 doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19, fornecidas pelo governo dos Estados Unidos. Esta doação, recebida no Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas (SP), foi realizada por meio de um acordo bilateral entre os EUA e o Brasil no combate ao coronavírus.

Esta é uma de muitas grandes ações de parceria entre os EUA e o Brasil para o combate ao vírus. Em junho deste ano aconteceu uma das maiores doações de vacinas contra Covid-19 feitas pelo governo dos Estados Unidos em todo o mundo. Essa remessa contava com três milhões de doses da vacina Johnson & Johnson, de dose única.

Essa assistência é mais um exemplo da vitalidade da relação EUA-Brasil. Os EUA têm estado ao lado do Brasil desde o início da pandemia. Para além das vacinas e outros medicamentos, o governo norte-americano já contribuiu com R$ 110 milhões em assistência direta, o setor privado dos EUA com mais de R$ 412 milhões. Os EUA também doaram mil ventiladores pulmonares, equipamentos de proteção, ofereceram cooperação técnica e muitos outros tipos de assistência ao Brasil.

O presidente Biden e nosso governo estão comprometidos com a luta contra a pandemia em todo o mundo. Os EUA já enviaram mais de 250 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 para outros países, refletindo nosso compromisso de trabalharmos juntos para vencer a Covid-19 e recuperar as nossas economias.

Para informações detalhadas sobre o apoio dos EUA aos esforços do Brasil para combater à Covid-19, visite o link: https://br.usembassy.gov/pt/informativo-assistencia-dos-eua-ao-brasil-no-combate-ao-covid-19/

