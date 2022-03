Hoje é Dia: semana celebra artistas, água e saúde

O Hoje é Dia desta semana destaca o 20 de março. Este é o dia de nascimento de artistas brasileiros que deixaram legado em diferentes campos, épocas e estilos. O ator gaúcho Paulo José, por exemplo, completaria, neste domingo, 85 anos de idade. Ele morreu em agosto do ano passado. O escritor e artista plástico Menotti Del Picchia nasceu há 130 anos. A cantora Nora Ney faria o seu centenário (leia mais na Agência Brasil) nesta data.

Ainda neste dia 20, é tempo de lembrar da arquiteta Lina Bo Bardi (naturalizada brasileira), que morreu há 30 anos. Para saber mais sobre esses artistas, o acervo da Empresa Brasil de Comunicação disponibiliza relíquias.

Um exemplo é o material disponível no Programa Recordar é TV (2019). As imagens resgatadas são de 1978, exibidas originalmente pelo programa Os Mágicos. O ator Paulo José, de Lavras do Sul, relembra o início da carreira, como venceu a inibição e construiu os primeiros personagens.

O artista é conhecido como alguém que ajudou a renovar a dramaturgia na televisão brasileira.

A carreira de Paulo José inclui 39 filmes, 21 novelas, 25 minisséries, 31 peças e 22 montagens como diretor. Embora seja gaúcho, Paulo José, como destacam reportagens da EBC, começou no Teatro de Arena, em São Paulo, onde atuou como contrarregra, assistente de direção, produtor, diretor musical, cenógrafo, figurinista e, só depois, ator (a partir de 1961, com a peça Testamento de um cangaceiro).





No cinema, o primeiro filme foi O Padre e a Moça, de Joaquim Pedro de Andrade (em 1965). Entre os seus trabalhos de destaque, o ator trabalhou em obras consagradas, como Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, e Todas as Mulheres do Mundo, de Domingos Oliveira.

Na televisão, foram 20 produções, entre telenovelas e minisséries. Foi também diretor de trabalhos como Agosto (1993), adaptação do romance de Rubem Fonseca sobre fatos relacionados à morte de Getúlio Vargas; Memorial de Maria Moura (no ano seguinte), baseada na obra de Rachel de Queiroz (saiba mais sobre a escritora); e Incidente em Antares (1994), adaptação do livro de Erico Veríssimo.

A Longa Viagem

Outro artista célebre nascido nesta data é o escritor paulista Paulo Menotti Del Picchia (1892 – 1988), um nome de destaque da Semana de Arte Moderna de 1922 (confira material especial sobre o tema). Del Picchia foi autor, por exemplo, de A Longa Viagem (1972), que trata de revoluções, guerras e também sobre os avanços das tecnologias durante o século 20.

A obra foi destaque do Memória Rádio MEC, que você pode ouvir aqui.

Confira no Programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil especial sobre a Semana de Arte Moderna.

Neste dia 20, também, é dos 30 anos da perda da arquiteta Lina Bo Bardi, que nasceu na Itália, mas se radicou e amou o Brasil. Ela criou o prédio do Museu de Arte de São Paulo, por exemplo. Para saber mais da artista que incorporou a brasilidade em sua cidadania e também em sua obra, uma referência é a biografia escrita por Francesco Perrotta-Bosch, que explicou em entrevista em entrevista ao Arte Clube que Lina amava a nova terra.

Nossa água

Nesta semana, ainda, uma data marcante é a terça-feira (22), Dia Mundial da Água. Reportagens e programas da EBC têm, de forma recorrente, chamado a atenção sobre a necessidade de proteção a esse bem precioso.

Em 2018, a Agência Brasil publicou uma série de dez reportagens com o título de Vidas Secas no País das Águas, que foram ao ar por ocasião do Fórum Mundial da Água, realizado em março daquele ano. O nome do especial tem relação com os 80 anos do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos.

Os materiais jornalísticos trazem panoramas históricos, problemáticas, contrastes, desafios e soluções diante dos temas complexos relacionados ao abastecimento de água no país. As reportagens foram reconhecidas em dois prêmios de jornalismo (um da Massey Fergusson e outro da Agência Nacional de Águas).

O Programa Caminhos da Reportagem dedicou edições especiais sobre a situação das águas no Brasil. Em episódio veiculado em 2015, a equipe mostrou como era a situação da qualidade de rios e córregos no Brasil, e qual o papel de cada um de nós para essa preservação.

