Hoje é Dia: veja datas e feriados de dezembro de 2021

Nem parece, mas já estamos no último mês de 2021. O Hoje é Dia de Dezembro, mês do Natal (no dia 25) e das festas de fim de ano, traz consigo, além da chegada do verão no Hemisfério Sul (no dia 21 de dezembro, às 12h59), uma série de datas de celebrações que visam homenagear e conscientizar a população.

Já no dia 2, são celebrados o Dia Nacional do Samba e do Dia Nacional da Astronomia. No dia 10, a celebração é ao Dia do Palhaço. O mês conta ainda com homenagens ao forró (o Dia Nacional do Forró é no dia 13), aos arquitetos e urbanistas (o dia da classe é 15 de dezembro) e aos atletas, sejam eles amadores ou profissionais (o Dia do Atleta é dia 21 de dezembro).

Datas que alertam para questões de saúde e de direitos humanos também são vastas no mês. O dia 1º de dezembro é marcado pelo Dia Mundial de Combate à AIDS. A data é seguida pelo Dia Internacional da Abolição da Escravidão (dia 2) e Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (dia 3).

No dia 9, são celebrados o Dia Internacional de Comemoração e Dignidade das Vítimas de Genocídio e o Dia Internacional de Luta contra a Corrupção. O dia 10 é o Dia Internacional dos Direitos Humanos e o Dia Internacional dos Direitos Animais. Por fim, o dia 13 é o Dia do Deficiente Visual.

Figuras marcantes também nasceram e nos deixaram em dezembro. O dia 5 é marcado pelos 130 anos de morte do Imperador Dom Pedro II e dos 230 anos da morte de Mozart. O dia 6 é marcado pelos 45 anos da morte do ex-presidente João Goulart. O dia do Natal (25) também é marcado pelos 15 anos de morte de James Brown. Já a morte de Cássia Eller completa 20 anos no dia 29.

O dia 5 é marcado pelo nascimento de Carlos Mariguella (110 anos) e de Walt Disney (120 anos). A literatura também tem vez em dezembro de 2021. No dia 12, o nascimento do escritor francês Gustave Flaubert completa 200 anos e, no dia 24, a escritora Ana Maria Machado completa 80 anos.

Dezembro ainda é marcado por datas pioneiras. No dia 2, a primeira transmissão da TV Brasil completa 14 anos. Outras “estreias” também ocorreram em dezembro na história. No dia 10, a primeira cerimônia do Prêmio Nobel completa 120 anos. No dia 11, a fundação da Unicef completa 75 anos. Já o dia 21 é marcado pela primeira partida de basquete no mundo (130 anos) e pela primeira transmissão de telenovela no Brasil (70 anos).

As datas são alguns dos 121 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para [email protected].

Dezembro de 2021 1 Nascimento do novelista, escritor, jornalista, dramaturgo e autor de telenovelas paulista Walcyr Carrasco (70 anos) Nascimento do músico e compositor estadunidense Jaco Pastorius (70 anos) – considerado como um dos mais influentes baixistas de todos os tempos Nascimento do jornalista e escritor pernambucano Nestor de Holanda (100 anos) Morte do compositor e letrista fluminense Antônio de Pádua Vieira da Costa, o Luís Antônio (25 anos) Dia Mundial de Combate à AIDS – comemoração internacional, que conta com o apoio da OMS; está mencionada na Resolução A/RES/43/15 de 27 de outubro de 1988 da 38ª sessão da Assembléia Geral da ONU, em prol da Prevenção e controle da AIDS, sendo celebrada com iluminação vermelha em monumentos de vários países do mundo 2 Dia Internacional da Abolição da Escravidão – comemoração instituída pela ONU na Resolução nº 50/167 de 22 de dezembro de 1995, para marcar a data da aprovação da Resolução Nº 317 da 4ª Sessão da Assembleia Geral da ONU em 2 de dezembro de 1949, que então adotou a Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e a Exploração da Prostituição de Outrem Dia Nacional do Samba Dia Nacional da Astronomia Primeira transmissão da TV Brasil (14 anos) 3 Nascimento do guitarrista paulista Marcelo Fromer (60 anos) – membro da banda Titãs, foi atropelado em São Paulo Dia Internacional das Pessoas com Deficiência – comemoração instituída pela 37ª Sessão Plenária Especial sobre Deficiência da Assembleia Geral da ONU, através da Resolução 47/3 de 14 de outubro de 1992, para marcar a data da adoção do Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência que foi criado em 3 de dezembro de 1982 noutra Assembleia da ONU Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria 4 Nascimento da cantora paulista Mayra Corrêa Aygadoux, a Maria Gadu (35 anos) Morte do poeta maranhense José Ribamar Ferreira, o Ferreira Gullar (5 anos) 5 Morte do Imperador Dom Pedro II (130 anos) Nascimento do desenhista, empresário e produtor estadunidense Walt Disney (120 anos) Morte do compositor austríaco do período clássico Wolfgang Amadeus Mozart (230 anos) Nascimento do escritor, político e ativista baiano Carlos Mariguella (110 anos) Nascimento do cantor fluminense Sílvio de Lima, o Silvinho (90 anos) – conhecido como O Rei do Bolero e da Seresta, foi cantor na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro Invasão Corinthiana (45 anos) – o Maracanã recebeu o confronto entre Fluminense x Corinthians, válido pela semifinal do Campeonato Brasileiro do referido ano. Por se tratar de um jogo único e como forma de reação a uma provocação do então presidente tricolor Francisco Horta, mais de mil ônibus com torcedores da equipe paulistana vieram para o Rio de Janeiro – obrigando, inclusive, o Detran a criar uma operação especial para o tráfego na Rodovia Presidente Dutra, que liga os 2 estados Dia Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Econômico e Social – comemoração instituída pela ONU na Resolução nº A/RES/40/212 de 17 de dezembro de 1985 Dia Mundial do Solo – comemoração instituída em agosto de 2002 no 17º Congresso Mundial da União Internacional de Ciências do Solo para marcar a data do nascimento do rei tailandês, Sua Majestade Bhumibol Adulyadej, que veio ao mundo em 5 de dezembro de 1927, e que é tido como responsável por muitas atividades em prol do avanço da ciência do solo e pela proteção do solo Dia Nacional da Pastoral da Criança – comemoração instituída pela lei nº 11.583 de 28 de novembro de 2007; tem por fim, marcar a data da fundação da Pastoral da Criança no Brasil, que se deu em 5 de dezembro de 1983, a partir de um programa experimental, lançado na localidade brasileira de Florestópolis-PR, pela iniciativa da médica pediatra e sanitarista brasileira, Zilda Arns Neumann, com o apoio do então Arcebispo da cidade brasileira de Londrina-PR, Dom Geraldo Majella Agnelo 6 Morte do político gaúcho e ex-presidente do Brasil João Goulart, o Jango (45 anos) Nascimento do cantor fluminense Emílio Santiago (75 anos) Morte do músico, cantor e compositor maranhense João do Vale (25 anos) Getúlio Vargas apresenta o projeto de criação da Petrobrás (70 anos) Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da Violência contra as Mulheres – comemorado no Canadá e ratificado no Brasil pela Lei nº 11.489 de 20 de junho de 2007 Dia Nacional do Extensionista Rural 7 Dia Internacional da Aviação Civil – comemoração instituída em 1994 na Resolução A29-1 da Assembleia da Organização Internacional de Aviação Civil que foi ratificada pela ONU em 1996, para marcar a data da assinatura da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional ; tem o propósito de gerar e reforçar a consciência mundial sobre a importância da aviação civil internacional no desenvolvimento social e econômico dos Estados 8 Nascimento do sertanista paulista Cláudio Villas-Bôas (105 anos) – junto com seus irmãos Orlando e Leonardo, projetou-se na política indigenista brasileira Dia da Justiça – comemorado por brasileiros conforme Decreto-Lei nº 8292 de 5 de dezembro de 1945, que então declarou feriado para efeitos forenses o dia 8 de dezembro, e que a partir daí, passou a ser consagrado à Justiça no Brasil, sendo ratificado mais tarde no Inciso 4º do Artigo Nº 62 da Lei nº 5.010 de 30 de maio de 1966 Inauguração da Avenida Paulista (130 anos) 9 Dia Internacional de Comemoração e Dignidade das Vítimas de Genocídio e Prevenção deste Crime – data reconhecida pela ONU Dia Internacional de Luta contra a Corrupção – comemoração instituída pela ONU na Resolução A/RES/58 / 4 de 31 de outubro de 2003, para marcar a data da assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção que foi firmada por mais de 110 países em 9 de dezembro de 2003 na cidade mexicana de Mérida, e que foi ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 348 de 18 de maio de 2005 e promulgada para os brasileiros pelo Decreto Executivo nº 5.687 de 31 de Janeiro de 2006 Dia da Criança Especial 10 Nascimento do diretor, ator, compositor e diretor musical fluminense Hamilton Vaz Pereira (70 anos) Morte do general e ditador chileno Augusto Pinochet (15 anos) Ocorre a primeira cerimônia do Prêmio Nobel, em Estocolmo (120 anos) Presidente Nelson Mandela assina uma nova Constituição e põe fim ao Apartheid na África do Sul (25 anos) Dia do Palhaço Dia Internacional dos Direitos Humanos – comemorado no dia da aclamação e proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 Dia Internacional dos Direitos Animais – criado há 20 anos pela ONG inglesa Uncaged, visando chamar atenção para a necessidade de inclusão de todos os animais como sujeitos morais, de direito, capazes de sentir e sofrer 11 Morte da arquiduquesa da Áustria e Imperatriz Consorte do Império do Brasil, Maria Leopoldina de Áustria, primeira esposa de D. Pedro I (195 anos) Nascimento da atriz porto-riquenha Rita Moreno (90 anos) Morte do ator e apresentador de TV fluminense Rodolfo Bottino (10 anos) – apresentou por quase uma década a série Gema Brasil da TVE RJ Morte do compositor, caricaturista e desenhista fluminense Antônio Nássara (25 anos) Fundação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) (75 anos) Dia Internacional das Montanhas – comemoração instituída pela Assembleia da ONU, na Resolução nº 57/245 de 20 de dezembro de 2002, com especial apoio da UNESCO Dia Nacional das APAES – comemoração no Brasil, que foi estabelecida pela Lei nº 10.242 de 19 de junho de 2001; tem por fim marcar a data da Fundação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio de Janeiro, ocorrida em 11 de dezembro de 1954, como a 1ª APAE do Brasil, pela iniciativa de um grupo, congregando pais, amigos, professores e médicos de excepcionais Dia Nacional do Tango na Argentina 12 Nascimento do escritor francês Gustave Flaubert (200 anos) Nascimento do cantor e compositor fluminense Wilson Moreira (85 anos) Morte do cantor e compositor fluminense Milton de Oliveira (35 anos) – em 1954, teve gravadas pelo cantor e radialista César de Alencar, então no auge do sucesso de seu programa na Rádio Nacional, o baião O casamento da filha do Tomás e a marcha No Japão é que é bom, com Haroldo Lobo Morte do instrumentista e compositor João Pereira Filho (35 anos) – trabalhou como solista e diretor de orquestras e conjuntos regionais, em várias emissoras de rádio e televisão cariocas: Rádio Nacional, Rádio Mayrink Veiga, TV Tupi, TV Excelsior e TV Globo Dia Internacional da Neutralidade – data reconhecida pela ONU Lançamento do Ópera Rádio, na Rádio Sociedade (97 anos) 13 Morte do músico estadunidense de Heavy e Death metal Chuck Schuldiner (20 anos) – frequentemente referido como O Pai do Death Metal, e no seu obituário de 5 de janeiro de 2002 da revista inglesa Kerrang! dizia que Chuck Schuldiner foi uma das figuras mais importantes na história do metal Morte do Rei de Portugal e Algarves Dom Manuel I (500 anos) – prosseguiu as explorações portuguesas iniciadas pelos seus antecessores, o que levou à descoberta do caminho marítimo para a Índia, ao descobrimento do Brasil, e das ambicionadas ilhas das especiarias, as Molucas, determinantes para a expansão do império português. Também estimulou um estilo de arte e arquitetônico conhecido como manuelino Nascimento do cantor e compositor paulista Manu Lafer (50 anos) Nascimento do compositor e gaitista gaúcho Eduardo Nadruz, o Edu da Gaita (105 anos) Clube de Regatas do Flamengo conquista a Copa Europeia/Sul-Americana, reconhecido título mundial, após vencer por 3 x 0 Liverpool Football Club (40 anos) Lançamento da cédula de dois reais (R$2) no Brasil (20 anos) A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (15 anos) Dia Nacional do Forró – em homenagem ao dia de nascimento de Luiz Gonzaga Dia do Deficiente Visual – data instituída, em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros Dia do Marinheiro – em homenagem a Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré O Parque Nacional da Serra da Capivara (Piauí) é um dos bens inscritos pela UNESCO na lista do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (30 anos) 14 Morte do multi-instrumentista, maestro, arranjador e compositor paraibano Severino Dias de Oliveira, o Sivuca (15 anos) Dia Nacional de Combate à Pobreza – comemoração no Brasil, que foi instituída pela Lei nº 11.172 de 6 de setembro de 2005 15 Nascimento do advogado, economista e político pernambucano Miguel Arraes (105 anos) Morte do compositor, regente e professor paulista Elias Álvares Lobo (120 anos) – autor da primeira ópera brasileira, em português, sobre assunto nacional: A noite de São João, com libreto de José de Alencar e regida por Carlos Gomes no Teatro São Pedro de Alcântara em 14 de dezembro de 1860 Dia Nacional da Economia Solidária Dia do Arquiteto e Urbanista – em homenagem a Oscar Niemeyer, nascido nesta data Inauguração do Conjunto Cultural da República (15 anos) É sancionada a Lei que cria a Universidade de Brasília (UNB) (60 anos) 16 Morte do compositor francês Camille Saint-Saëns (100 anos) – compositor francês da Era Romântica Nascimento do pintor russo Wassily Kandinsky (155 anos) – foi professor da Bauhaus e introdutor da abstração no campo das artes visuais Reconhecimento do Centro Histórico de Goiás como Patrimônio Mundial, pela UNESCO (20 anos) Reconhecimento do arquipélago de Fernando de Noronha e o Atol das Rocas como Patrimônio Natural Mundial, pela UNESCO (20 anos) 17 Morte do artista plástico e carnavalesco João Clemente Jorge Trinta, o Joãosinho Trinta (10 anos) Nascimento do historiador, crítico de cinema, professor, ensaísta e militante político paulista Paulo Emílio Sales Gomes (105 anos) Nascimento do ator, músico e comediante fluminense Augusto Temístocles da Silva Costa, o Tião Macalé (95 anos) Morte do ex-ditador da Coreia do Norte King Jong-Il (10 anos) Nascimento do cantor potiguar Gilliard Cordeiro Marinho (65 anos) Morte da cantora fluminense Sylvia Telles (55 anos) Tragédia do Gran Circus Norte-Americano, incêndio de origem criminosa em circo deixa 500 mortos em Niterói, Brasil; também morreram 150 animal (60 anos) Incêndio criminoso destrói Gran Circo Norte-Americano, em Niterói, matando mais de 500 pessoas (60 anos) 18 Morte do compositor e pianista fluminense Francisco Mattoso (80 anos) Dia Nacional do Museólogo – comemorado por brasileiros conforme Decreto de 31 de maio de 2004, pelo qual também se criou a Semana dos Museus no Brasil Dia Internacional dos Migrantes Aniversário do município de Condado, na Paraíba (60 anos) 19 O Clube Atlético Mineiro sagra-se o primeiro campeão brasileiro de futebol, ao derrotar o Botafogo, no Maracanã, por 1 x 0 (50 anos) Criação da Região Administrativa do Núcleo Bandeirante – RA VIII – anteriormente chamada como Cidade Livre, foi a primeira ocupação dos candangos (65 anos) 20 Morte do cientista, escritor, divulgador científico e ativista estadunidense Carl Sagan (25 anos) Dia Internacional da Solidariedade Humana – comemoração instituída pela ONU, na Resolução nº 60/209 de 22 de dezembro de 2005 21 O basquetebol é jogado pela primeira vez, em Springfield, Massachusetts, EUA (130 anos) A primeira telenovela brasileira foi exibida na TV Tupi de São Paulo, Sua Vida Me Pertence, escrita e dirigida por Walter Forster (70 anos) Dia do Solstício de Verão – comemorado no Hemisfério Sul Dia do Atleta 22 Morte do compositor, jornalista e radialista pernambucano Fernando Lobo (25 anos) – foi diretor da Rádio Tamoio e produtor de diversas emissoras de rádio, especialmente a Rádio Nacional Presidente João Figueiredo assina lei que cria o Estado de Rondônia (40 anos) 23 Nascimento do poeta baiano Gregório de Matos Guerra (385 anos) – conhecido como Boca do Inferno, é considerado um dos maiores poetas do barroco em Portugal e no Brasil e o mais importante poeta satírico da literatura em língua portuguesa no período colonial O Rutan Modelo 76 Voyager foi a primeira aeronave a voar à volta do mundo sem parar ou reabastecer (35 anos) 24 Nascimento da escritora fluminense Ana Maria Machado (80 anos) – seus livros já venderam mais de 20 milhões de exemplares e foram publicados em mais de vinte idiomas 25 Morte do cantor, dançarino, compositor, produtor musical e multi-instrumentista estadunidense James Brown (15 anos) Natal 26 Nascimento do escritor estadunidense Henry Miller (130 anos) – autor de obras clássicas como Trópico de câncer e Trópico de capricórnio Dissolução da União Soviética (30 anos) 27 Morte da atriz, produtora e escritora estadunidense Carrie Fischer (05 anos) – viveu a Princesa Leia na saga Star Wars Morte do cantor paraibano Vicente de Paula Holanda Pontes (45 anos) – um dos fundadores do grupo Opinião 29 Nascimento do escritor, cartunista e roteirista mineiro José Carlos Aragão (65 anos) Morte da cantora e instrumentista fluminense Cássia Eller (20 anos) Thomas Edison patenteia o rádio (130 anos) Criação da Região Administrativa Park Way – RA XXIV (60 anos) 30 Morte da socialite mineira Ângela Diniz (45 anos) – assassinada pelo seu companheiro em uma casa na Praia dos Ossos, em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro Morte do político iraquiano Saddam Hussein (15 anos) – ele foi uma das principais lideranças ditatoriais no mundo árabe Morte do jornalista, escritor e crítico de artes plásticas paulista Daniel Piza (10 anos) 31 Fundação da escola de samba Unidos da Tijuca (90 anos) Dia da Corrida Internacional de São Silvestre – realizada desde 1925 na cidade de São Paulo Inauguração do Teatro Amazonas, em Manaus (125 anos)

Fonte: Agência Brasil