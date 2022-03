Incra titula 326 mil assentados em três anos

O governo federal entregou nesta sexta-feira (18), em Rio Branco, uma nova leva de títulos de terra para famílias de agricultores que vivem em assentamentos da reforma agrária no estado do Acre. O evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, de políticos e autoridades locais.

Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), desde 2019, mais de 320 mil famílias que vivem em assentamentos tiveram seus lotes titulados.

O número agora é de 326 mil famílias regularizadas com títulos em todo o território brasileiro, e isso em três anos, disse o presidente da autarquia, Geraldo Melo Filho.

Ao todo, existem cerca de 1 milhão de famílias instaladas em mais de 9 mil assentamentos no país.

“Mais que um pedaço de papel, [é] a garantia [de] que esse pedaço de terra é de vocês”, afirmou o presidente Bolsonaro durante o evento.