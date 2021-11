Morre cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, em acidente de avião

A cantora Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, nesta sexta-feira (5), em um acidente de avião, segundo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A cantora viajava para cumprir a agenda de shows quando o avião caiu em curso d’água próximo de acesso pela BR 474, na cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste de Minas.

Segundo a Infraero, o avião com a artista decolou às 13h05 (hora de Brasília) do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia.

“Nesta sexta (05), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais”, disse do Corpo de Bombeiros em nota.

“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos”, afirmou a assessoria da cantora.

A aeronave que caiu é um bimotor Beech Aircraft, da empresa PEC Táxi Aéreo, de Goiás.

Marília deixa o filho Léo, de 1 ano de idade.

