Muitos navegadores fracassaram por erros de planejamento, diz Klink

O navegador Amyr Klink disse, nesta segunda-feira (13), que muitos navegadores fracassaram por erros de planejamento. Ele contou que, inicialmente, nunca quis atravessar o Oceano Atlântico remando. “Eu descobri que as várias tentativas de travessia a remo do Atlântico Norte não fracassaram por causa da exaustão física, por causa da distância, das tempestades, fracassaram por erros de planejamento”, disse.

Amyr disse que, sem querer, foi se interessando em resolver esses problemas e o que mais lhe trouxe felicidade quando completou o trajeto atravessando o oceano não foi terminar a travessia ou fazer algo que ninguém tinha feito antes. “Estava feliz porque tinha um plano e eu cumpri e a gente vive em um país em que a gente fala muito e faz muito pouco”, disse.

Este aspecto de cumprir um plano, um planejamento foi o que Amyr mais gostou na travessia que sua filha fez do Oceano Atlântico em um veleiro. “O que eu mais adorei na viagem dela é que ela tinha um plano, chegar no Recife, e cumpriu. Tem muita gente que sai para atravessar oceanos aí e vai parar no outro lado. Acho que foi uma linda escola para ela, que cursou por mérito próprio”, disse.

Tamara Klink disse que o mar lhe dá uma sensação de muito medo, muita saudade e muita vontade. “Os sentimentos ficam muitos intuitivos quando a gente está consigo mesmo, onde não existe pressões externas, onde o horário que a gente segue pode ser qualquer um, porque a gente vai cruzando os meridianos e a gente troca o relógio para a hora que a gente quiser, a gente dorme a hora que a gente quiser, me dá essa sensação de ser uma outra pessoa”, disse a navegadores, comentando um pouco dos sentimentos de sua viagem pelo oceano.

Amyr e Tamara Klink foram entrevistados nesta segunda-feira (13) no programa Sem Censura da TV Brasil e falaram também sobre a solidão de uma travessia como a que fizeram, sobre as viagens e sobre as dificuldades que enfrentaram. Os dois também são autores de livros contado suas aventuras, sendo que o de Tamara será lançado nesta terça (13). Amyr é autor de best-sellers como Cem Dias entre o Céu.

Veja aqui a entrevista: