Polícia do Rio de Janeiro prende 17 suspeitos de ligação com milícias

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, hoje (9), 17 suspeitos de ligação com as milícias que atuam no estado, principalmente na Baixada Fluminense e na zona oeste da cidade. A operação foi deflagrada por agentes de diversas delegacias. O objetivo é asfixiar as fontes de renda e interromper o comércio e serviços ilegais que geram grande lucro e são explorados pelas organizações criminosas.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Entre os crimes investigados estão as cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia e instalações de centrais clandestinas de TV a cabo e de internet. Também foram alvo dos policiais o armazenamento e comércio de botijões de gás e água, empresas de GNV ilegais, parcelamento irregular de solo urbano, exploração e construções irregulares, areais e outros crimes ambientais.

A polícia atuou ainda contra a comercialização de produtos falsificados, contrabando, descaminho, transporte alternativo irregular e estabelecimentos comerciais explorados pela milícia e utilizados para lavagem de dinheiro.

Apesar do grande número de presos, os chefes das milícias não foram localizados e seguem foragidos. Os grupos de milicianos agem coagindo os moradores de diversos bairros a comprarem produtos e serviços ilegais vendidos por eles. Quem não paga, é ameaçado, agredido ou morto.