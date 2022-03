Rio: monumento do Cristo recebe nova iluminação

O monumento do Cristo Redentor recebeu, na noite desta quinta-feira (17), um novo sistema de iluminação, mais moderno e econômico. A nova iluminação, patrocinada pela empresa de energia Enel, faz parte de uma série de homenagens e benfeitorias que vêm celebrando os 90 anos do monumento desde o ano passado.

O número de refletores foi reduzido de 280 para 142, mas com um aumento da eficiência luminosa, o que garante maior produção de luminosidade e estabilidade da luz. Ao todo, o consumo do novo parque de iluminação será de 9.900 watts, uma redução de 68 % em relação ao antigo.

O novo sistema vai garantir maior definição das imagens projetadas na imagem do Cristo, além de permitir o uso de novas cores. Outro recurso utilizado para evitar desperdícios no consumo de energia é um software que gerencia os horários para ligar e desligar a iluminação de forma automática.

A inauguração da iluminação contou com apresentação da Orquestra Mariuccia Iacovino, que tocou músicas populares brasileiras, e teve a presença do reitor do santuário, padre Omar Raposo.