São Paulo tem fim de semana de shows e jogos com lotação liberada

Este é o primeiro fim de semana em São Paulo em que shows, baladas e eventos esportivos estão liberados para receber 100% da capacidade de público. A flexibilização total está vigente desde o dia 1º, conforme previa o Plano São Paulo. A liberação ocorre quase dois anos após regras sanitárias proibirem aglomeração devido à pandemia da covid-19.

De acordo com o governo estadual, cerca de 88% da população adulta está com o esquema vacinal completo, com mais de 72 milhões de doses aplicadas. Dados dessa sexta-feira (6) apontam um total de 3.161 pessoas internadas, sendo 1.447 em unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 1.714 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado registrada ontem era de 25,3%, e 36,4% na Grande São Paulo.

As medidas de segurança seguem obrigatórias, como o uso de máscaras em qualquer ambiente e respeito aos protocolos de higiene. Para entrada e participação nesses eventos, os estabelecimentos e organizadores deverão exigir o comprovante com esquema vacinal completo. Também precisarão disponibilizar álcool em gel 70% em locais de fácil acesso ao público.

Quem não tiver concluído o esquema vacinal, além do comprovante da primeira dose, deverá apresentar um teste negativo para a covid-19 do tipo PCR realizado em até 48 horas antes do ingresso no evento; ou um teste negativo de antígeno realizado nas últimas 24 horas.

Cada município paulista tem autonomia para definir se segue o Plano São Paulo. No caso da capital, a prefeitura seguiu a orientação e liberou os eventos. Um deles ocorre na Arena Neo Química, em Itaquera, em jogo pelo Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Fortaleza. É a segunda vez que o estádio abre com possibilidade de receber lotação máxima.