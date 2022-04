Homem é preso suspeito de fabricar armas caseiras em Imperatriz

A Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) prendeu, nessa terça-feira (19), um homem suspeito de fabricar armas caseiras em Imperatriz, cidade localizada a 629 km de São Luís. A prisão aconteceu no bairro Parque dos Bosques, no município.

De acordo com a polícia, o suspeito foi localizado durante um patrulhamento realizado no bairro. A polícia avistou um homem com um objeto semelhante à uma arma de fogo, ele tentou fugir, mas foi detido.

A residência onde ele vivia foi revistada por policiais. No local, foram encontrados inúmeros materiais que são usados para a fabricação de armas caseiras.

Além disso, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 36, duas armas de fogo calibre 28 e 38 e munições. Em seguida, ele foi levado para a Delegacia Regional de Imperatriz, onde passou pelos procedimentos legais.