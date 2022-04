Homem morre após tentar assaltar vigilante de ferro-velho em São Luís

Na madrugada desta sexta-feira (22), um homem, identificado apenas como ‘Fortaleza’, morreu após tentar assaltar um vigilante, dentro de um ferro-velho, em São Luís. No momento do crime, o vigilante também ficou ferido, após trocar tiros com os criminosos.

O crime aconteceu por volta das 4h30, na avenida dos Franceses, próximo ao Terminal Rodoviário de São Luís.

Segundo informações da Polícia Civil do Maranhão, a polícia recebeu informações anônimas de que uma dupla de criminosos teria tentado tomar de assalto a arma de um vigilante de um ferro-velho.

Na hora do assalto, houve uma troca de tiros entre o vigilante e os criminosos. Um dos suspeitos foi alvejado com dois tiros no peito esquerdo e foi a óbito no local.

O vigilante também foi ferido com três tiros, sendo um na região da barriga, um nas costas e outro na perna direita. Segundo a polícia, o estado de saúde da vítima é estável.

Já o segundo envolvido no assalto, conseguiu fugir do local levando a arma do vigilante.

Até o momento o suspeito não foi preso nem identificado.