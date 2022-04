FAPEMA oferece intercâmbio em Portugal para professores da rede pública do Maranhão

A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) lançou um edital ‘Professor Cidadão do Mundo’, com a oferta de intercâmbio acadêmico e científico para professores do Maranhão nas cidades de Coimbra e Porto, em Portugal.

As inscrições seguem até o dia 6 de maio no site da FAPEMA. A oportunidade é voltada para professores da educação básica, educação profissional e tecnológica com vínculo empregatício efetivo em uma instituição de ensino pública do Maranhão.

Durante o intercâmbio, os profissionais vão participar de cursos de formação em duas áreas. Serão selecionados até 45 candidatos, sendo 25 para qualificação na área de Metodologia Ativas Educacionais Digitais na Universidade de Coimbra e até 20 para Robótica no Instituto Politénico do Porto.

Serão investidos mais de 1,2 milhão na chamada pública. As propostas devem ser submetidas on-line, mediante o preenchimento e envio do formulário eletrônico na plataforma PATRONAGE, da FAPEMA.

Segundo a FAPEMA, a exemplo de outros editais, mulheres pesquisadoras beneficadas com o auxílio Licença Maternidade, a partir de 1º de janeiro de 2019, serão consideradas mais 1 ano na avaliação curricular, a contar de janeiro de 2018. O período de licença deverá constar no Currículo Lattes.

O edital integra o programa ‘Cidadão do Mundo’, implantado desde 2016 pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), e da FAPEMA. O objetivo do programa é oferecer intercâmbio internacional, com foco em idiomas estrangeiros aos jovens maranhenses egressos do ensino médio da rede pública de ensino.