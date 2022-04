Festival de cinema ‘Telas em Movimento’ é realizado no Maranhão

O festival de cinema oferece oficinas com bolsas de R$ 50 para cada participantes, onde será realizado todas etapas de filmagem e edição da 8° Catação de Lixo do Movimento Mangue Sem Lixo, idealizado pela Ong Arte Mojo em parceria com Sitio Jiboia, Orla Viva e Quinta do Azulejador.

“Telas em Movimento” estreou em 2019, estimulando uma nova dinâmica de criação, percepção e recepção da sétima arte nas periferias do Estado do Pará, e de acordo com organizadores, já beneficiou toda a cadeia do audiovisual, incluindo seus agentes e receptores em várias regiões periféricas e ilhas da capital do estado. O festival acontece pela primeira vez fora do Estado do Pará e o povoado de Mojó é o cenário perfeito para o propósito do projeto.