Governador Brandão é convidado por Lula pra ir a China

No final de março o presidente Lula fará viagem oficial a China, acompanhados de ministros, deputados federais, senadores, empresários e governadores, entre eles, o governador do Estado do Maranhão Carlos Brandão (PSB).

Outos governadores também foram chamados: o do Ceará, Elmano de Freitas (PT); e o da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) em razão de seus estados serem alvos de possíveis negócios com a China. No Maranhão, por exemplo, os chineses têm interesse em uma refinaria.

Com a viagem de Brandão, o vice governador Felipe Camarão (PT) assumirá o comando da administração estadual.

