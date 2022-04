África registra aumento nos casos de covid -19, diz OMS

A África está registrando aumento nos casos de covid-19, em grande parte devido à disparada de infecções relatadas na África do Sul, informou hoje (28) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Nesta semana, novos casos e mortes pela doença no continente aumentaram pela primeira vez após declínio de mais de dois meses para casos e um mês para mortes”, disse Benido Impouma, diretor de doenças transmissíveis e não transmissíveis da OMS África.

“O aumento está amplamente associado ao número crescente de casos relatados na África do Sul, à medida que o país entra na temporada de inverno, quando as doenças respiratórias se tornam mais prevalentes”, acrescentou Impouma.

A África estava vivendo uma calmaria nos casos de covid-19, com a OMS, no início deste mês, indicando declínio mais longo nas infecções semanais no continente desde o início da pandemia.

Na semana passada, no entanto, os casos começaram a aumentar na África do Sul – o país que registrou mais infecções e mortes no continente até o momento – e as autoridades de saúde monitoram sinais de uma quinta onda de infecção.

“Apenas na última semana, os casos do país dobraram, e há pequeno aumento nas hospitalizações. Embora a variante Ômicron continue a sofrer mutações, não há evidências atuais indicando que esse novo aumento esteja ligado a qualquer nova linhagem ou variante”, disse Impouma.

