Após condenar ação israelense, Brasil critica ataque palestino

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu um comunicado, nesta quinta-feira (11), para condenar um ataque de foguete lançado da Faixa de Gaza, na Palestina, que matou um cidadão israelense.

“Trata-se de flagrante violação do direito humanitário e internacional. O Brasil exorta todas as partes envolvidas a cessarem imediatamente as hostilidades, incluindo bombardeios aéreos e lançamentos de foguetes, a fim de evitar a escalada das tensões”, diz a nota

Nessa quarta-feira (10), o governo brasileiro já havia se manifestado com uma nota de condenação contra Israel por um bombardeio realizado sobre áreas residenciais na Faixa de Gaza, no Estado da Palestina, provocando a morte de ao menos 13 cidadãos palestinos, incluindo 10 civis, dentre os quais crianças.

“O Governo brasileiro expressa, uma vez mais, seu compromisso com o direito internacional, com o direito internacional humanitário e com a solução de dois Estados, para que Palestina e Israel possam conviver em paz, dentro de fronteiras mutuamente acordadas, seguras e internacionalmente reconhecidas”, acrescenta a nota.

Ataques

Forças militares israelenses atingiram alvos da Jihad Islâmica na Faixa de Gaza pelo segundo dia nesta quarta-feira (10). Enquanto isso, militantes palestinos na região começaram a lançar foguetes através da fronteira, disparando sirenes e enviando moradores para abrigos distantes de Tel Aviv.

Os militares disseram que estavam tentando atingir os alvos preventivamente, com explosões em diferentes pontos, incluindo o que testemunhas descreveram como um campo de treinamento na parte norte da Faixa de Gaza e uma área aberta no sul.

Pelo menos um homem foi morto e um ficou ferido, disseram as autoridades médicas. As identidades não foram reveladas.

Minutos após os ataques, as sirenes soaram em Israel – inicialmente entre as comunidades fronteiriças, mas logo também dentro e ao redor da capital comercial Tel Aviv, a 60 quilômetros ao norte de Gaza.

Não há notícias sobre vítimas em Israel, embora a mídia local tenha relatado que uma casa foi atingida na cidade de Sderot.

Em Gaza, vários rastros podiam ser vistos enquanto os foguetes eram lançados. Explosões no ar sinalizaram interceptações pelo sistema de defesa aérea Domo de Ferro de Israel.

Na terça-feira (9), Israel lançou uma série de ataques que disse ter como alvo os líderes da Jihad Islâmica, responsáveis pelo planejamento de ataques contra Israel. Pelo menos dez civis foram mortos nos ataques, bem como três comandantes seniores.