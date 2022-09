Explosão em mesquita do Afeganistão mata clérigo e civis

Uma explosão do lado de fora de uma mesquita na cidade de Herat, no oeste do Afeganistão, nesta sexta-feira (2), matou um clérigo pró-Talibã de alto nível e civis. As autoridades consideram o incidente um ataque.

“Mujib Rahman Ansari, com alguns de seus guardas e civis, foram mortos a caminho da mesquita”, disse o porta-voz da polícia de Herat, Mahmood Rasoli.

Rasoli não disse quantas vítimas a explosão causou.

A Al Jazeera Media Network, citando fontes não identificadas, informou que 14 pessoas foram mortas.

O porta-voz do Talibã, Zabiullah Mujahid, manifestou, no Twitter, “fortes condolências” pela morte de Ansari e disse que seus agressores serão punidos.

Mujib Rahman Ansari defendeu fortemente o Talibã em uma grande reunião de acadêmicos e anciãos, organizada pelo grupo no fim de junho, condenando qualquer um que se opusesse à sua administração.

O Talibã diz ter melhorado a segurança no país desde que assumiu o poder há cerca de um ano, mas houve várias explosões nos últimos meses, algumas delas visando mesquitas movimentadas durante as orações. A Organização das Nações Unidas (ONU) levantou preocupações sobre o número crescente de ataques, e algumas explosões foram reivindicadas por uma filial local do Estado Islâmico.

Não houve reivindicação imediata de responsabilidade pela explosão de hoje.

