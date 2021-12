Fórum Econômico Mundial de 2022 é adiado em razão da variante Ômicron

A próxima edição do Fórum Econômico Mundial, programada para o período de 17 a 21 de janeiro de 2022, em Davos, na Suíça, foi adiada em razão da variante Ômicron, informou hoje (20) a organização do evento em comunicado.

“Apesar dos estritos protocolos de saúde para a reunião, a transmissibilidade da Ômicron e seus impactos em viagens e mobilidade tornam o adiamento necessário”, informou a organização internacional.

