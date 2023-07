Intermediar paz entre Ucrânia e Rússia está além da missão do G20

A mediação da paz entre a Rússia e a Ucrânia está além do alcance do G20 e tais esforços seriam melhor realizados pelas Nações Unidas e por meio de negociações bilaterais, disse o negociador da Índia para o bloco neste sábado (15).

“Nossa opinião é que o G20 é um fórum econômico, não um fórum para discutir questões de segurança”, disse o negociador indiano Amitabh Kant à Reuters em entrevista.

“No entanto, como disse o PM [primeiro-ministro Narendra] Modi durante Bali, esta não é uma era de guerra, mas uma era de diálogo e diplomacia”, acrescentou Kant, referindo-se à cúpula do G20 na ilha indonésia de Bali em novembro.

A observação de Modi de que “a era de hoje não é uma era de guerra” foi feita pela primeira vez em setembro ao presidente russo, Vladimir Putin, na resposta pública mais contundente de Nova Délhi à guerra.

A Índia, que detém a atual presidência do G20, tem buscado uma posição amplamente neutra na guerra, recusando-se geralmente a culpar a Rússia pela invasão ucraniana que começou em fevereiro do ano passado, pedindo uma solução diplomática e aumentando fortemente suas compras de petróleo russo, mesmo quando as nações ocidentais procuram pressionar Moscou.

O G20 reúne ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia.

Ao longo de sua presidência, a Índia procurou destacar o impacto econômico do conflito, bem como questões como a mudança climática e a dívida dos países mais pobres.

As nações do G20, que respondem por mais de 80% do Produto Interno Bruto mundial, têm discutido sobre condenar a guerra em meio a uma pressão das nações do G7 para fazê-lo.

*É proibida a reprodução deste conteúdo