No Peru, Cusco terá vice-consulado para atender turistas brasileiros

Um dos destinos mais procurados por brasileiros na América do Sul, a cidade de Cusco, no Peru, terá vice-consulado do Brasil para atender demandas de turistas que visitam a região.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro editou nessa quarta-feira (2) um decreto que cria o órgão em Cusco e converte em vice-consulado o Consulado do Brasil em Iquitos, também no Peru.

Essa última medida permite manter o atendimento consular na região da fronteira amazônica e o suporte às ações de cooperação, com redução de custos, sem prejuízo da qualidade dos serviços.

Ambos os vice-consulados estarão subordinados à Embaixada do Brasil em Lima. A instalação das novas repartições consulares ocorrerá após o aval do governo peruano.