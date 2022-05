ONU afirma que guerra na Ucrânia gera preocupação com fome global

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse nesta quarta-feira (11) que está profundamente preocupado com o risco de generalização da fome, uma vez que a guerra na Ucrânia ameaça a segurança alimentar em diferentes partes do mundo.

Falando ao lado do chanceler e do ministro das Relações Exteriores da Áustria em Viena, Guterres também disse que as conversações estão em andamento para a retirada de mais civis das zonas de conflito na Ucrânia, e expressou confiança de que mais saídas irão acontecer no futuro.

Entretanto, ele minimizou a perspectiva de que conversações de paz sobre a Ucrânia aconteçam em breve.

A guerra na Ucrânia fez subir os preços globais de grãos, óleos de cozinha, combustíveis e fertilizantes, e agências da ONU alertaram que as altas de preços agravarão a crise alimentar na África.

A invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro, perturbou a navegação no Mar Negro, uma rota importante para grãos e outras commodities, estrangulando as exportações da Ucrânia e da Rússia.

“Devo dizer que estou profundamente preocupado, ou seja, com os riscos de que a fome se generalize em diferentes partes do mundo devido à dramática situação de segurança alimentar que estamos enfrentando por causa da guerra na Ucrânia”, disse Guterres.

Em um evento anterior, Guterres disse que chegará o momento em que irão haver negociações de paz sobre a Ucrânia, mas ele não acredita que esse momento será no futuro próximo.

“Esta guerra não vai durar para sempre. Haverá um momento em que as negociações de paz acontecerão”, disse Guterres numa conferência de imprensa com o presidente austríaco, Alexander Van der Bellen.

“Não vejo isso no futuro imediato. Mas posso dizer uma coisa: nunca desistiremos”, acrescentou.

