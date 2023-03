Papa Francisco celebra 10º aniversário do papado com missa e podcast

O papa Francisco completa 10 anos como chefe da Igreja Católica Romana nesta segunda-feira, celebrando uma missa com cardeais na capela de Santa Marta, no Vaticano, onde vive desde sua eleição.

Francisco, de 86 anos, nascido na Argentina, tornou-se o primeiro pontífice latino-americano da história em 13 de março de 2013, sucedendo Bento 16, o primeiro papa em seis séculos a renunciar.

“Parece que foi ontem”, disse ele em um podcast do Vatican News transmitido nesta segunda-feira. “O tempo voa.”

Quando foi gravado em sua residência no domingo, ele perguntou: “O que é um podcast?”, de acordo com o repórter do Vatican News Salvatore Cernuzio. Quando foi explicado, ele disse “Legal. Vamos lá”.

O ex-cardeal Jorge Mario Bergoglio procurou projetar a simplicidade na grande função e nunca assumiu os aposentos papais no Palácio Apostólico usado por seus predecessores, dizendo que preferia viver em um ambiente comunitário por sua “saúde psicológica”.

Ele convidou todos os cardeais que estão em Roma com ele para a missa na segunda-feira.

Uma doença persistente no joelho tem forçado Francisco a alternar entre uma bengala e uma cadeira de rodas, mas ele parece estar com boa saúde geral.

Você não dirige a Igreja com um joelho, mas com a cabeça”, teria dito ele a um assessor depois que começou a usar ocasionalmente uma cadeira de rodas em público pela primeira vez em maio passado.

Francisco afirmou que estaria pronto para renunciar se graves problemas de saúde o impedissem de administrar a Igreja de 1,38 bilhão de membros. Mas ele também disse que acha que os papas deveriam tentar manter a função por toda a vida e que ser papa emérito – como Bento foi – não deveria se tornar uma “moda”.

