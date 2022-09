Presidente visita caixão da Rainha Elisabeth e presta condolências

O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje (18) o caixão da rainha Elisabeth II e assinou o livro de condolências da monarca, que morreu no último dia 8. Nas duas ocasiões, o presidente estava com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Na visita ao caixão, também estava acompanhado do pastor Silas Malafaia.

No fim da tarde (horário de Londres; 4 horas a mais que em Brasília), o presidente participará de recepção real promovida pelo rei Charles III no Palácio de Buckingham.

Por meio do Twitter, Bolsonaro lamentou a morte da rainha e citou a visita que ela fez ao Brasil, em 1968. “Nossos sentimentos à família rainha e ao povo do Reino Unido. No Brasil, temos forte em nossa lembrança ainda sua passagem por lá, em 1968. Por tudo que ela representou para o seu país e para o mundo, o momento é de pesar e de reconhecimento de tudo que ela fez pelo mundo”, disse.

Na terça-feira (20), Bolsonaro estará em Nova York, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Pela tradição, cabe ao presidente brasileiro fazer o discurso de abertura.

Matéria atualizada às 15h44 para esclarecer informação sobre o horário da recepção real.