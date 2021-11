Terremoto de magnitude 7,5 atinge região amazônica do Norte do Peru

Um terremoto de magnitude 7,5 abalou a remota região amazônica do norte do Peru na manhã deste domingo (28) e foi sentido em Lima, capital localizada no centro do país, e no sul do Equador, causando danos a casas próximas ao epicentro, mas sem registro de vítimas.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O centro sismológico do Instituto Geofísico do Peru (IGP) disse que o terremoto teve uma profundidade de 131 quilômetros e que o epicentro estava a 98 quilômetros da cidade de Santa Maria de Nieva, na província de Condorcanqui.

O terremoto foi sentido em todo o centro e Norte do Peru. Alguns moradores deixaram suas casas por precaução, de acordo com reportagens de rádio e televisão locais.

Nenhum dano foi registrado ao oleoduto de 1.100 quilômetros da estatal Petroperu, que cruza a região amazônica peruana até a costa do Pacífico ao norte.

Walter Culqui, prefeito da cidade de Jalca Grande, na província de Chachapoyas, disse que várias casas foram danificadas, deixando três feridos leves. Parte da torre da igreja na área desabou, afirmou ele.

No vizinho Equador, o terremoto foi sentido em 19 das 24 províncias, com danos a algumas casas, mas sem registro de feridos, de acordo com o Serviço Nacional de Gerenciamento de Riscos e Emergências do Equador.