Ucrânia afirma ter matado 200 soldados russos em um único dia

Em comunicado divulgado hoje (25), o Ministério da Defesa ucraniano afirmou que, apenas no dia de ontem (24), o exército do país repeliu 9 ataques russos, destruiu 12 tanques, cerca de 20 unidades de equipamentos blindados e automotivos e 9 sistemas de artilharia. Ainda de acordo com o documento, mais de 200 militares russos foram executados. Além disso 2 aviões foram abatidos, assim como 2 Veículos Aéreo Não-Tripulado (VANT) da Rússia.

“A Força Aérea da Ucrânia ontem atingiu 6 alvos aéreos inimigos: 1 avião, 1 VANT e 4 mísseis de cruzeiro. A força aérea patrulhou o espaço aéreo, destruiu as tropas e instalações e disparou contra os veículos blindados de transporte de pessoal, centros de logística e agrupamentos de tropas inimigas. O agrupamento das Forças de Defesa continua realizando uma operação de defesa nas direções Leste, Sudeste e Nordeste”, diz o comunicado.

A Ucrânia afirmou também que está conduzindo uma operação defensiva nas áreas de Donetsk, Slobozhansky e Tavriya, concentrando os esforços na prevenção de avanços inimigos. Há, ainda, uma operação de defesa na região de Siverskyi e tropas protegem a cidade de Chernihiv e impedem o avanço dos russos na direção de Kiev.

“Ao mesmo tempo, o agrupamento de forças e meios de defesa da cidade de Kiev continua a repelir a ofensiva do inimigo, infligir danos de fogo e manter todas as linhas de defesa definidas. As forças terroristas russas continuam a lutar, violando conscientemente o direito internacional humanitário e as regras da guerra”, afirmou o Ministério de Defesa da Ucrânia.