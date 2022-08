Candidata à Presidência diz que quebrará patentes de vacina e remédio

A candidata à Presidência da República pelo PSTU, Vera Lúcia, usou as redes sociais para apresentar algumas das medidas a serem adotadas por seu governo na área da saúde, caso seja eleita. Entre elas, a quebra de patentes de vacinas e remédios. A candidata fez também críticas ao que classifica como “sucateamento” do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A pandemia demonstrou a importância do SUS. Não temos dúvida de que, sem ele, o número de mortes [em decorrência da pandemia] seria muito maior. Infelizmente, o que assistimos em todos os governos foi o avanço do sucateamento do SUS. É preciso fortalecê-lo”, disse Vera por meio de sua conta no Twitter.

Ela acrescentou que a saúde deve ser um serviço “sem relação com empresas privadas”. Para tanto, defendeu o fortalecimento e a ampliação dos hospitais federais, bem como concursos públicos nos hospitais federais, pelo Regime Jurídico Único.

Vera prometeu também quebrar todas as patentes de vacinas e remédios, “que hoje se encontram nas mãos de grandes laboratórios”. Na avaliação da candidata, dessa forma será possível garantir acesso de toda população aos serviços. “Saúde pública de qualidade é um direito de todos e um dever do Estado”, defendeu a candidata.

Clique aqui e confira a agenda desta quinta-feira de todos os candidatos à Presidência.