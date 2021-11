Carapebus, no Rio, tem eleição suplementar para prefeito

O município de Carapebus, no norte do estado do Rio de Janeiro, escolhe hoje (7) um novo prefeito e vice-prefeito. Cerca de 12,6 mil eleitores estão aptos a votar, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do estado (TRE-RJ).

Três candidatos disputam o cargo: Bernard Tavares Didimo (Republicanos), Leandro Drumond Esteves, o Dandinho (Avante) e Edward Ferreira de Araújo Filho (PMB).

A eleição suplementar foi definida pela Justiça Eleitoral depois de a prefeita Christiane Miranda Cordeiro (PP) ter sido afastada do cargo. Ela teve a candidatura indeferida devido à rejeição de suas contas pela Câmara Municipal, em 2017.

As seções eleitorais serão abertas às 7h e fecharão às 17h. Para evitar contaminação por covid-19, não haverá identificação biométrica. A apresentação do documento de identificação ao mesário será feita a distância e o uso de máscara vai ser obrigatório nos locais de votação.