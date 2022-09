Confira a agenda dos candidatos a presidente para este domingo (18/9)

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência para este domingo:

Ciro Gomes (PDT): tem reunião, às 16h, com associações e empresas do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Constituinte Eymael (DC): pela manhã, participa de carreata em Tatuapé, bairro de São Paulo.

Felipe D’Avila (Novo): sem compromisso público.

Jair Bolsonaro (PL): está em Londres, onde participará do funeral da Rainha Elizabeth II. Pela manhã, fez discurso para apoiadores, da sacada do local onde está hospedado.

Léo Péricles (UP): agenda não foi informada.

Lula (PT): às 10h, participa de ato na Praça Tancredo Neves, em Florianópolis (SC).

Padre Kelmon (PTB): cumpre agenda interna com padres e pastores apoiadores da campanha em São Paulo (SP).

Simone Tebet (MDB): às 10h, visita a Escola do Futuro, Itapevi (SP); às 10h20, faz caminhada da Esperança na feira livre do Bairro Suburbano, ao lado da Escola do Futuro; às 14h, visita o Centro de Tradições Noredestinas, na capital de São Paulo.

Sofia Manzano (PCB): às 9h, visita a Feira de São Joaquim, em Salvador.

Soraya Thronicke (União): em Recife, neste domingo, às 10h, tem reunião administrativa com representantes do União Brasil e, às 12h, participa de media training (treinamento para conceder entrevistas à imprensa).

Vera (PSTU): viaja para Salvador, onde realiza atividade de campanha nesta segunda-feira.

