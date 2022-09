Em live, Bolsonaro garante recursos para auxílio de R$ 600 em 2023

Em transmissão pelas redes sociais (live) nesta quinta-feira (1º) o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, falou, mais uma vez, sobre os recursos para garantir o pagamento do Auxílio Emergencial no valor de R$ 600 para o ano que vem.

Bolsonaro levantou duas possibilidades para obtenção desses recursos poderão vir de duas formas. Segundo ele, caso a guerra entre Rússia e Ucrânia perdure, é possível estender o estado de emergência no Brasil. Desta forma, assim como foi feito anteriormente, uma Emenda à Constituição (EC) poderá alterar o valor do auxílio.

Outra possibilidade, citou Bolsonaro, é a taxação de lucros e dividendos para quem ganha acima de R$ 400 mil por mês.

Jair Bolsonaro justificou o fato de o aumento de recursos para o Auxílio Brasil não estar na peça orçamentária deste ano. “O Auxilio Brasil são R$ 12 bilhões por mês. Então esse recurso se a gente colocasse agora na peça orçamentária eu ficaria sem propor mais nada”, disse ele citando medidas que teriam de ser retiradas como a isenção de PIS/Cofins para gasolina, diesel e álcool. “Que está mantida zero para o ano que vem”, prometeu o então presidente.

Bolsonaro voltou a falar sobre a redução dos preços por parte da Petrobras. Mencionou a queda de 15% na gasolina de aviação; de 10% no querosene de aviação. Comentou a redução na gasolina que passa a valer amanhã (2) e de 6% no asfalto. “Estamos no caminho de uma das gasolinas mais baratas do mundo. Estamos chegando lá”.

Jair Bolsonaro também falou da sua agenda para o feriado de 7 de setembro. Segundo o candidato, às 9h ele estará acompanhando o desfile na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Às 15h o encontro será em Copacabana, no Rio de Janeiro. “Esse é um evento para marcar posição realmente”, disse.

Mais cedo, Bolsonaro visitou a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Ele passeou entre os armazéns e caminhões de produtos, cumprimentando trabalhadores e motoristas que aguardavam para carregar ou descarregar.

À noite, o candidato participou de entrevista nos estúdios da Rede TV. Disse que, se for reeleito, irá reapresentar o projeto da Carteira Verde e Amarela, que permite a contratação de jovens com menos burocracia e encargos, a fim de ajudar a diminuir o desemprego. Segundo ele, o Brasil é um dos países no mundo que está melhor reagindo economicamente ao momento pós-covid.

*Matéria alterada às 20h47 para acréscimo da entrevista na Rede TV. Colaborou o repórter Vladimir Platonow