Presidente participa de missa de sétimo dia da mãe

O presidente Jair Bolsonaro chegou às 9h da manhã de hoje (27) à Catedral Militar Rainha da Paz, em Brasília, para a missa de sétimo dia de sua mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ele estava acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e do filho, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos – RJ), além de três ministros militares – Walter Braga Netto (Defesa), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional). A missa foi celebrada pelo arcebispo militar do Brasil, dom Fernando Guimarães.

Outra celebração em memória de dona Olinda será realizada pela família hoje em São Paulo, mas sem a presença do presidente. Por causa da missa de sétimo dia, Bolsonaro cancelou participação na cúpula do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul (Prosul), em Cartagena, Colômbia. O vice-presidente Hamilton Mourão representa o Brasil no encontro.

Histórico

A morte de dona Olinda, na madrugada da última sexta-feira (21), aos 94 anos, foi anunciada pelo próprio presidente em suas redes sociais. Ela estava internada no Hospital São João, em Registro, no interior paulista.