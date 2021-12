Presidente sanciona PL que valoriza carnaval de Acarati (CE)

O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje (28) um projeto de lei que reconhece o carnaval de Acarati, (CE) como manifestação da cultura nacional. O objetivo da sanção é valorizar a cultura do carnaval na cidade e consolidá-la como destino turístico.

O carnaval de Acarati é uma tradição da cidade cearense e tem grande importância para o turismo e a economia local. Em 2019, cerca de 474 mil pessoas celebraram os festejos em uma única noite e movimentaram a economia local.

A festa é celebrada principalmente em quatro pontos: Praia de Majorlândia, Praça da Comunicação, Rua Coronel Pompeu e Rua Coronel Alexanzito. Neste último ocorre o “carnaval cultural”, pois faz parte do centro histórico de Acarati, com casarões e sobrados portugueses, da época da colonização, quando a cidade foi um importante polo econômico das charqueadas.

Este acervo de construções do período colonial fez com que a cidade fosse considerada patrimônio histórico e artístico nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (IPHAN) em 2001.

Capital Nacional das Etnias

Também nesta sexta-feira, o presidente sancionou um projeto de lei que confere o título de Capital Nacional das Etnias à cidade de Ijuí (RS), reconhecendo a diversidade étnica do município.

A cidade gaúcha teve, no final do século 19, um grande desenvolvimento com a chegada de milhares de imigrantes, atraídos por promessas de liberdade e oportunidades feitas através de propaganda governamental. Apesar de encontrarem uma realidade diferente, muitos se estabeleceram na cidade.

Devido às diferentes etnias e costumes variados, a cidade ficou conhecida como a “Terra das Culturas Diversificadas” e tem em seu calendário de eventos a Festa Nacional das Culturas Diversificadas.