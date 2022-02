Procurador-geral da República testa positivo para covid-19

O procurador-geral da República, Augusto Aras, testou positivo para covid-19, informou hoje (2) a Procuradoria-Geral da República (PGR) por meio de nota. Ele já tomou três de vacina contra a doença e encontra-se assintomático, segundo o órgão.

Em decorrência do teste positivo, Aras não participará da sessão de abertura do ano legislativo no Congresso Nacional, prevista para a tarde desta quarta-feira (2).

O diagnóstico foi descoberto por meio de exame de rotina, informou a PGR. Aras segue trabalhando remotamente, de casa. A princípio, o afastamento se dará até o fim desta semana, conforme recomendação médica, acrescentou o órgão.