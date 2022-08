Soraya Thronicke defende paridade de gênero no poder executivo

A candidata à presidência da República pelo União Brasil, Soraya Thronicke, defendeu hoje (25) que as mulheres tenham o mesmo espaço que os homens no poder executivo. As declarações foram dadas em visita da candidata a Porto Alegre.

“Vamos trazer uma paridade [de gênero] dentro do próprio poder executivo, que [hoje] não existe. Nós lutamos tanto por paridade mas parece que só o poder legislativo é que precisa ter uma paridade de verdade”, disse.

“Não queremos ocupar mais espaço do que devemos, mas queremos ter o nosso espaço. Nosso espaço de poder no Brasil, de poder tomar decisões na nossa sociedade. O equilíbrio é muito importante, por isso fiz questão que meu vice fosse um homem, justamente para mostrar isso, de levar essa mensagem do que nós queremos”, acrescentou.

Thronicke voltou a propor a diminuição da carga tributária e a implementação do imposto único no país. “O Brasil que produz precisa de apoio, tem que deixar o Brasil trabalhar, o Brasil ganhar dinheiro. A carga tributária é absurda nesse país, que é extremamente rico, mas que não tem o retorno do tributo que paga”, disse.

“Nós temos a proposta de um imposto só, de tirar 11 tributos federais e substituir por um imposto só, com uma alíquota pequena. E a gente consegue, com isso, tirar a carga do empresariado e ajudar a economia a se desenvolver”, acrescentou.

Nesta quinta, a candidata cumpriu agenda em Porto Alegre. De manhã, concedeu entrevista para a Rede Brasil Sul (RBS), afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul. Também visitou a Feirinha das Mulheres Empreendedoras das Patroas. À tarde, visitou a feira Expoagas, da Associação Gaúcha de Supermercados e o Mercado Público.